Estados Unidos estima hasta 100.000 muertos por los terremotos en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha estimado, mediante modelos automáticos de análisis de riesgo sísmico, que los terremotos registrados en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, podrían haber provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, en función de los escenarios de impacto analizados. El balance oficial facilitado por las autoridades venezolanas cifra, por el momento, 32 muertos y más de 700 heridos.

El USGS, organismo encargado del registro y análisis de la actividad sísmica a nivel mundial, ha elaborado varias proyecciones sobre el posible impacto humano de los dos seísmos. Según sus cálculos, existe un 42 % de probabilidad de que el número de víctimas mortales se sitúe entre 10.000 y 100.000 personas.

Además, el informe contempla un 33 % de probabilidad de que las muertes se encuentren entre 1.000 y 10.000, mientras que establece un 17 % de posibilidad de que el balance supere las 100.000 víctimas mortales.

Estas estimaciones se realizan a partir de variables como la densidad de población en las zonas afectadas, la localización del epicentro y el tipo de construcciones presentes en el área impactada.

Balance oficial de víctimas en Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de que el recuento oficial asciende a 32 fallecidos y más de 700 personas heridas.

Rodríguez ha señalado que el estado costero de La Guaira, al norte del país y próximo a Caracas, es actualmente la zona más afectada por los terremotos. Según sus declaraciones, se han registrado "decenas" de edificios colapsados en ese territorio.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", afirmó la responsable venezolana.

Infraestructuras y vulnerabilidad sísmica

El informe del USGS detalla que gran parte de la población de la región afectada reside en edificaciones consideradas vulnerables frente a movimientos sísmicos de alta magnitud. Entre ellas, menciona estructuras de mampostería de ladrillo sin refuerzo y construcciones de bloques de adobe.

No obstante, el organismo también apunta a la existencia de edificios con mayor resistencia estructural, lo que influye en la variabilidad de los escenarios de impacto calculados.

El USGS advierte de que este tipo de eventos puede generar un número elevado de víctimas y daños de gran extensión territorial. En sus evaluaciones, señala que las denominadas alertas rojas registradas en casos anteriores han requerido respuesta tanto nacional como internacional.

Impacto económico estimado

Además del balance humano, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha estimado el posible impacto económico de los terremotos. Según sus cálculos iniciales, las pérdidas podrían situarse entre el 1 % y el 7 % del producto interior bruto de Venezuela, en función de la magnitud real de los daños estructurales y la evolución de la situación en las zonas afectadas.

Estas estimaciones se actualizan conforme se dispone de nuevos datos sobre infraestructuras dañadas, servicios interrumpidos y alcance del desastre.

Evolución del balance

El recuento de víctimas y daños sigue en fase de actualización, mientras continúan las labores de evaluación en las áreas afectadas. Las cifras oficiales podrían variar a medida que avanzan las tareas de rescate y verificación en los distintos estados impactados por los seísmos.

El USGS mantiene activos sus modelos de seguimiento para ajustar las proyecciones conforme se incorporen nuevos datos sobre la situación en Venezuela.