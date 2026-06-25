La mujer del etarra Koldo Olalde, huido en Venezuela, entre los fallecidos del doble terremoto

El Gobierno Vasco ha confirmado el fallecimiento de Alazne Solabarrieta Lecea –una venezolana de origen vasco y nacida en Caracas– como consecuencia de los fuertes sismos registrados este miércoles en Venezuela. La mujer –de 65 años– vivía en el barrio caraqueño de San Bernardino con su marido, el etarra huido de la justicia Koldo Olalde, que ha sobrevivido al desastre natural y ha sido rescatado.

Olalde, con quien la fallecida tuvo dos hijos, no sufre heridas graves pese a que ha permanecido bajo los escombros durante un largo tiempo y se encuentra muy afectado por la situación, según informa el periódico digital proetarra Naiz –asociado a Gara–. El etarra, jefe del comando Urola, conoció a su mujer en Venezuela, donde huyó después del asesinato con coche bomba de tres guardias civiles en 1978.

Él permaneció oculto durante cerca de 40 años. Sin embargo, en 2015 concedió una entrevista para El Programa de Ana Rosa de Telecinco en el que confesó que votaría a Pablo Iglesias si tuviera ocasión. Aún así, aseguró que donde vivía "hace frío" pero "se vive bien". No es ningún secreto que –como él– otros etarras eligieron Venezuela para vivir con ciertas comodidades y pasar desapercibidos.

Entre los más de cuarenta que se calcula que llegaron al país andino entre finales de los 70 y principios de los 80, se encuentra su compañero de comando Juan Manuel Bereciartúa Echániz, al que el Gobierno de Hugo Chávez concedió la nacionalidad venezolana en 2003, donde vivía desde que abandonó España en 1984. Allí regentaba un restaurante especializado en cocina vasca llamado 'Pakea' (paz, en vasco).

En lo que se refiere a la mujer fallecida en el terremoto, era nieta de José María Solabarrieta, miembro del PNV que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y se exilió al país andino tras la Guerra Civil. Una de sus primas siguió la estela de su abuelo: María Esther Solabarrieta, exdirectora de Aguas del Gobierno Vasco y exdiputada foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Vizcaya, que estaba casada con Iñaki Anasagasti.