Primeros momentos desgarradores después de los temblores en Venezuela

Gritos, alarmas y sirenas suenan a su alrededor mientras ellos observan atónitos la devastación provocada por dos fuertes terremotos –de magnitud 7,2 y 7,5– registrados en menos de un minuto, con una diferencia de 39 segundos. Edificios derruidos por completo, fachadas levantadas total o parcialmente, semáforos y árboles que descansan en el suelo y personas que aún salen como pueden –aterradas– de los inmuebles que se mantienen en pie.

No queda nada alrededor del Hotel Altamira Suites de Caracas, como afirma una mujer que tacha la escena de "horrible". Las edificaciones aledañas han colapsado atrapando a un número indeterminado de personas en su interior. Eran edificios residenciales. "Ay Dios mío", exclama en repetidas ocasiones mientras camina y se encuentra heridos tumbados en el suelo a su paso. Se dirige, por la Primera Transversal hacia el espacio abierto de la cercana Plaza Altamira, como han recomendado las autoridades locales.

Aunque la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ofrecido la cifra inicial de al menos 32 muertos y más de 700 heridos también ha advertido de que no estarían incluidas las víctimas de La Guaira, que es uno de los estados más afectados por los terremotos, con decenas de edificios colapsados. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, que indica que podría haber hasta 100.000 fallecidos.