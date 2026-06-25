Última Hora | Terremoto en Venezuela: decretado el estado de emergencia

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en un "doblete sísmico" cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7,5 en la escala Richter informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.
La Casa Real ha trasladado su apoyo al pueblo venezolano tras los dos terremotos que han sacudido el país, expresando su solidaridad, cariño y fuerza hacia las personas afectadas. En su mensaje, la institución ha querido acompañar en el dolor a las familias de las víctimas y mostrar su cercanía con las comunidades que han sufrido las consecuencias del desastre.
Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país.
Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el…— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 25, 2026
Pedro Sánchez ha trasladado el apoyo de España al pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos durante la noche.
Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche.
Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026
Además, ha expresado sus condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familiares, señalando que los pensamientos de España están con quienes han sufrido las consecuencias del desastre.
Se ha activado una herramienta ciudadana con este enlace https://desaparecidosterremotovenezuela.com/ para que familiares de desaparecidos o incomunicados por el terremoto puedan reportarlo.
El Consulado General de España en Venezuela ha explicado que se encuentra en "permanente comunicación" con las autoridades competentes, al tiempo que ha hecho un llamamiento a toda la comunidad española "a mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las recomendaciones de protección civil" tras el doble terremoto en el país latinoamericano.
En un comunicado, ha pedido a los ciudadanos españoles que verifiquen el estado de todas las personas de su entorno, especialmente niños, adultos y personas de movilidad reducida, y que revisen si su vivienda o lugar de trabajo "presenta daños estructurales". "Si observa grietas importantes o riesgo de colapso, evacue a un lugar seguro", ha incidido.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que "por el momento" al Gobierno no le consta ningún fallecido ni herido español en el doble terremoto que ha sacudido Venezuela, si bien ha advertido que no se descarta que haya compatriotas afectados por el derrumbe de infraestructuras.
En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha indicado que ha estado en contacto con el embajador español en Caracas. "Por el momento no tenemos ningún fallecido que nos conste, y ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación pero en un primer reconocimiento no ha habido", ha precisado.