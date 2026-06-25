Última Hora | Terremoto en Venezuela: decretado el estado de emergencia

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en un "doblete sísmico" cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7,5 en la escala Richter informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.