Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en un "doblete sísmico" cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7,5 en la escala Richter informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.
La ONU ha pedido cooperación internacional ante los "devastadores" terremotos registrados en Venezuela. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y responsable de la OCHA, Tom Fletcher, ha señalado que mantiene contacto estrecho con el equipo de Naciones Unidas en Caracas para coordinar una respuesta urgente.
El organismo ha indicado que la asistencia incluye labores de búsqueda y rescate, así como ayuda de emergencia para los supervivientes. Fletcher ha subrayado la necesidad de colaboración internacional para hacer frente a la situación.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el norte del país.
Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".
Rodríguez en todo caso no ha detallado donde se produjeron las víctimas y si este balance ya incluye a la estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como "zona de desastre".
Una ciudadana vasca se encuentra desaparecida a consecuencia de los fuertes terremotos que se han producido en Venezuela, y que por el momento han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos. Fuentes del Gobierno Vasco han confirmado a Europa Press la desaparición, aunque no han facilitado más datos.
España envía un primer equipo de 54 militares de la UME a Venezuela. Van con perros de rescate, cámaras de rescate y geófonos. Pertenecen al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) de la UME.
La reina Letizia ha expresado su preocupación por las consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela y ha señalado que el dispositivo internacional de ayuda y rescate que se active será "un gran desafío".
Antes de asistir a un acto en Madrid, ha explicado que España ha ofrecido colaboración y que se encuentra a la espera de que se ponga en marcha el operativo para poder participar en las labores de rescate y reconstrucción.
Localización de los terremotos en Venezuela.
Una ciudadana vasca se encuentra desaparecida a consecuencia de los fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que se han producido en el norte de Venezuela, y que por el momento han dejado más de 30 muertos y 700 heridos.
Fuentes del Gobierno Vasco han confirmado la desaparición, aunque no han facilitado más datos.
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciado la activación de los dispositivos de cooperación para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos registrados en el país.
A través de un mensaje en la red social X, Illa ha trasladado su apoyo a los afectados y ha afirmado que Cataluña estará al lado del pueblo venezolano en estos momentos.
Catalunya està amb el poble veneçolà en aquests moments tan difícils.
Hem activat els dispositius de cooperació per enviar l’ajuda que sigui necessària. Estarem al vostre costat.
Tot el nostre escalf a les persones afectades pel terratrèmol i a les seves famílies. https://t.co/5hz6QxPuEI— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 25, 2026
Iberia ha cancelado el vuelo previsto entre Madrid y Caracas este jueves debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, tras el terremoto registrado en Venezuela.
La aerolínea opera cuatro frecuencias semanales en esta ruta, y el vuelo afectado tenía salida programada desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 13.40 horas, con llegada prevista a Caracas a las 17.00 hora local y regreso posterior a Madrid.
Otras compañías que cubren el trayecto, como Air Europa y Plus Ultra, han indicado que por el momento no disponen de información sobre posibles afectaciones en sus operaciones.
El Gobierno de Venezuela ha agradecido a España el ofrecimiento de "ayuda inmediata" tras los terremotos de magnitud superior a 7 que han sacudido el país y que han dejado al menos 32 muertos y unos 700 heridos, según el balance preliminar.
El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha trasladado su agradecimiento al ministro español, José Manuel Albares, por su mensaje de solidaridad y por la disposición de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para movilizar ayuda de emergencia.
Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en el norte de Venezuela, según ha informado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Estas cifras no incluyen aún el balance del estado de La Guaira, declarado zona de desastre y donde se han producido "decenas de edificios colapsados".
Las autoridades han señalado que La Guaira es la región más afectada por el seísmo y que continúan las labores de rescate. Además, se han habilitado hoteles y refugios para los damnificados y se han suspendido las clases y actividades no esenciales.
Rodríguez ha hecho un llamamiento a la unidad nacional y la calma, mientras varios países han ofrecido o comprometido el envío de equipos de rescate, entre ellos Estados Unidos, México, República Dominicana y El Salvador, además de otros países de América, el Caribe y Asia.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha puesto a disposición del Ministerio del Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), como parte de la respuesta nacional y europea que pueda activarse para acudir al terremoto de Venezuela y apoyar las operaciones de rescate en curso.
Si se activa la ayuda desde España, la Comunidad de Madrid enviaría su equipo Equipo ERICAM conformado por bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para localización de víctimas y profesionales sanitarios del SUMMA 112.
Un contingente de 40 efectivos están a disposición si el Gobierno de España activa transporte militar dentro del mecanismo europeo de protección civil o en coordinación directamente con las autoridades venezolanas.
"Tenemos un equipo de respuesta, el ERICAM, que forma parte de los Bomberos de la Comunidad de Madrid donde también lo acompañan profesionales sanitarios del SUMMA 112 con los que vamos a estar a su entera disposición porque son de los mejores", ha expresado Ayuso en una entrevista concedida a Telecinco.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional ha ofrecido al Ministerio del Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto de Venezuela, compuesto por 40 efectivos, cuatro unidades caninas para localización de víctimas y profesionales sanitarios del SUMMA 112.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela.
El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42 % de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33 % de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.
El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves al canciller venezolano, Yván Gil, el apoyo de España tras los terremotos registrados en el país, incluyendo la ayuda de la AECID y de la UME. Según la información facilitada, el ofrecimiento se produjo durante una conversación telefónica entre ambos responsables, en la que España trasladó su disposición a colaborar en las labores de emergencia y asistencia humanitaria.
Mi plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. @AECID_es está preparada para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria.
Nuestra @EmbEspVenezuela y @ConsEspCaracas plenamente operativos para colonia en los teléfonos:
+34 91 000 1249
+58 424-2090264— José Manuel Albares (@jmalbares) June 25, 2026
Nicolás Maduro también ha enviado un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los dos terremotos. En su mensaje, difundido en redes sociales, ha hecho un llamamiento a la "unión nacional, la serenidad y el amor" en "esta hora difícil", afirmando: "Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo".
Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026
Ha añadido además: "Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción", y ha cerrado su mensaje subrayando: "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes… ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!".
La Casa Real ha trasladado su apoyo al pueblo venezolano tras los dos terremotos que han sacudido el país, expresando su solidaridad, cariño y fuerza hacia las personas afectadas. En su mensaje, la institución ha querido acompañar en el dolor a las familias de las víctimas y mostrar su cercanía con las comunidades que han sufrido las consecuencias del desastre.
Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país.
Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el…— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 25, 2026
Pedro Sánchez ha trasladado el apoyo de España al pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos durante la noche.
Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche.
Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026
Además, ha expresado sus condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familiares, señalando que los pensamientos de España están con quienes han sufrido las consecuencias del desastre.
Se ha activado una herramienta ciudadana con este enlace https://desaparecidosterremotovenezuela.com/ para que familiares de desaparecidos o incomunicados por el terremoto puedan reportarlo.
El Consulado General de España en Venezuela ha explicado que se encuentra en "permanente comunicación" con las autoridades competentes, al tiempo que ha hecho un llamamiento a toda la comunidad española "a mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las recomendaciones de protección civil" tras el doble terremoto en el país latinoamericano.
En un comunicado, ha pedido a los ciudadanos españoles que verifiquen el estado de todas las personas de su entorno, especialmente niños, adultos y personas de movilidad reducida, y que revisen si su vivienda o lugar de trabajo "presenta daños estructurales". "Si observa grietas importantes o riesgo de colapso, evacue a un lugar seguro", ha incidido.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que "por el momento" al Gobierno no le consta ningún fallecido ni herido español en el doble terremoto que ha sacudido Venezuela, si bien ha advertido que no se descarta que haya compatriotas afectados por el derrumbe de infraestructuras.
En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha indicado que ha estado en contacto con el embajador español en Caracas. "Por el momento no tenemos ningún fallecido que nos conste, y ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación pero en un primer reconocimiento no ha habido", ha precisado.