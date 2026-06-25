Trump ofrece ayuda a Venezuela tras los terremotos y alerta de "un número devastador de fallecidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la Administración estadounidense está preparada para enviar ayuda humanitaria y logística a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que han sacudido este miércoles el país sudamericano. A través de un mensaje publicado en la red social Truth, el mandatario ha reaccionado a la catástrofe natural advirtiendo de que los datos preliminares sobre los daños y las víctimas "no son buenos".

En su comunicación, el inquilino de la Casa Blanca ha querido mostrar su absoluta solidaridad con los ciudadanos afectados por los temblores. "Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos", ha lamentado. Además, ha garantizado que el Gobierno está "listo, dispuesto y capacitado" para prestar la asistencia necesaria ante una emergencia de esta escala.

Para hacer efectiva esta colaboración internacional, el presidente ha dado instrucciones precisas a su Gabinete. "He instruido a todas las agencias de nuestro Gobierno para que se preparen y actúen con rapidez", ha detallado en su publicación. Trump ha cerrado su mensaje con una nota de cercanía, asegurando que estarán allí para apoyar a sus "nuevos y grandes amigos", al tiempo que reiteraba su honda preocupación por las trágicas noticias que llegan desde la zona del desastre.

La tragedia se ha desencadenado en la tarde de este miércoles, cuando dos seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 han sacudido la región con apenas unos segundos de diferencia. El impacto de estos graves temblores se ha sentido con especial virulencia en Caracas, la capital del país, donde numerosos edificios se han derrumbado y las fachadas de múltiples infraestructuras presentan grietas de gran tamaño que amenazan con colapsar bajo los escombros.

Aunque las autoridades no han emitido todavía un balance oficial pormenorizado sobre la cifra de muertos, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, ha confirmado la existencia de víctimas mortales.

La magnitud de la catástrofe podría ser histórica. Según una estimación elaborada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, los temblores podrían dejar un saldo espeluznante. Su sistema de evaluación preliminar proyecta unas cifras que oscilarían entre los 10.000 y los 100.000 fallecidos, además de augurar unas pérdidas económicas incalculables para una nación ya de por sí muy castigada por el socialismo.

Por su parte, la alta dirigente del régimen chavista, Delcy Rodríguez, ha procedido a declarar el estado de emergencia en toda la zona central de Venezuela. Asimismo, ha anunciado la inmediata activación de toda la red de salud pública y privada para intentar hacer frente al enorme aluvión de heridos. Según informa la agencia EFE, los equipos de emergencias y los propios ciudadanos ya buscan supervivientes.