Un venezolano muestra desde dentro el caos en el aeropuerto de Caracas tras el terremoto

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7,5 en la escala Richter informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al seísmo de magnitud 7,5 como el evento principal. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

Un venezolano relata, desde dentro, cómo quedó el aeropuerto Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, momentos después del terremoto.