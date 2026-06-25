Unos pescadores venezolanos graban el terremoto desde el mar

Dos pescadores frente a las costas del estado La Guaira captaron en video el momento exacto en que comenzaron los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela.

Las imágenes muestran la reacción de los trabajadores del mar y el inusual movimiento de las embarcaciones durante los primeros segundos del evento sísmico.

Al menos 164 personas han perdido la vida y más de 1000 han resultado heridas a causa de los sismos –de magnitud 7,2 y 7,5– que han sacudido el país andino. Los daños materiales aún no han sido cuantificados.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en un "doblete sísmico" cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7,5 en la escala Richter informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".