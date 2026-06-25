Venezuela sufre dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que dejan "estructuras en riesgo de colapsar"

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: Graves daños y edificios colapsados en La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/UUTNFPVzIw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela. El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción. "Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino.

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Duque, quien describió la situación como "muy dura" para su municipio, considerado una zona sísmica del Área Metropolitana de Caracas, explicó que están concentrados en las "labores de búsqueda, de rescate" en esa localidad, donde aseguró han logrado rescatar a 16 personas. "Como pueden ver, ambulancias permanentemente, tenemos en este momento más de 150 funcionarios del municipio. Hacemos el llamado, como ya han venido, a otros cuerpos de carácter nacional a que vengan a prestar apoyo porque la situación acá aún sigue siendo de gravedad", sostuvo.

WATCH: Magnitude 7.1 earthquake destroys apartment building in Caracas, Venezuela. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/eTVroUH5St — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.