Desaparecida una familia de Pontevedra en el terremoto de Venezuela

Una familia de origen venezolano residente en Marín (Pontevedra) permanece desaparecida en La Guaira (Venezuela) tras el doble terremoto registrado el miércoles, según fuentes municipales y del entorno educativo.

Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus dos hijos, Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. La familia viajaba para visitar a familiares en la zona de Los Cocos, en la localidad de Caraballeda, cuando se produjeron los seísmos de magnitudes 7,2 y 7,5.

Según ha confirmado uno de los familiares al El Faro de Vigo, los cuatro han sido localizados con vida tras horas de incertidumbre, basándose en unos listados a los que ha tenido acceso. Sin embargo, su paradero exacto sigue siendo desconocido y la familia todavía no ha recibido aún un documento oficial que lo confirme ni información sobre el lugar donde se encuentran, como un refugio o centro médico.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha explicado que fue el colegio el que dio la voz de alarma: "Se pusieron en contacto conmigo; en concreto el colegio, donde sus hijos acaban de terminar el curso el viernes. Parece ser que el sábado se iban a Venezuela con sus familias".

La regidora ha añadido que el Concello mantiene contacto con los organismos oficiales y expresó su solidaridad ante la situación.

Aviso desde el centro educativo

La directora del Colegio La Inmaculada, Lucía Guede, ha señalado que conoció la situación "a través de redes sociales", ya que la propia familia estaba siendo buscada. "Yo no me lo podía creer", ha afirmado Guede, quien ha explicado que contactó con la Federación de Hockey para recabar información.

Sobre la familia, ha añadido que "salieron el sábado y estaban muy ilusionados. La familia llegó a España cuando Ulises era bebé y no habían vuelto a Venezuela desde entonces".

También ha señalado que el viaje tenía previsto "una duración de 40 días". Asimismo, ha subrayado la preocupación del entorno escolar: "Hoy fue día de entrega de notas y las familias estaban preocupadas y nos preguntaban si sabíamos algo".

Apoyo del colegio

En este sentido, el centro educativo ha expresado en un comunicado su apoyo a la familia: "Como escuela y como familia que somos, queremos haceros llegar toda nuestra proximidad, cariño y apoyo. Compartimos vuestra preocupación y dolor y mantenemos la esperanza de que todo tenga un final feliz. No estáis solos. Toda la comunidad educativa está con vosotros".

Además, el Ayuntamiento de Marín ha convocado un minuto de silencio el lunes a las 12.00 horas como muestra de apoyo al pueblo venezolano y a las personas afectadas por los terremotos.