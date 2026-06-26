El caos se ha apoderado de la localidad venezolana de La Guaira tras los devastadores terremotos registrados el pasado miércoles. Decenas de ciudadanos han asaltado numerosos comercios que habían quedado reducidos a escombros por la inusitada violencia de los seísmos, aprovechando el desconcierto generalizado y la destrucción de las infraestructuras.

Las escenas descritas sobre el terreno muestran a grupos de personas escalando por los tejados colapsados de varios establecimientos y sorteando calles agrietadas e intransitables. El objetivo de estas incursiones era apropiarse de toda clase de productos, desde bienes de primera necesidad, como alimentos y medicinas, hasta artículos de lujo o gran tamaño, incluyendo televisores, lavadoras y aparatos de aire acondicionado. Muchos de los asaltantes fueron vistos extrayendo la mercancía de sus embalajes originales para transportarla más fácilmente en bolsas o a hombros.

🚨Y yo que decía que no habían habido saqueos. 😢. Y lo otro, no es lo mismo robar para la comida de un hijo, que llevarse electrodomésticos, esos es miserable y criminal. En La Guaira, el estado más afectado por los sismos, se registran saqueos en algunos locales comerciales… pic.twitter.com/qqDinI817k — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

🔴 #URGENTE | Terremoto en Venezuela: saqueos en Catia La Mar, La Guaira. pic.twitter.com/cIbFTdjq7H — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026

Uno de los locales más afectados por esta oleada de pillaje ha sido una sucursal de la cadena de farmacias Farmatodo, ubicada en la zona costera de Caribe. Los testigos presenciales relatan que los estantes del establecimiento quedaron completamente vacíos en cuestión de minutos. "De un momento a otro comenzaron a romper una pared que es donde estaban las chucherías, los refrescos y demás, y yo estaba aquí cargando mi teléfono", explicó a EFE Gabriel Aldana, un joven de 18 años residente en la vecina ciudad de Caraballeda.

Mientras se producían estos incidentes, equipos de las fuerzas antidisturbios se desplazaban desde Caracas hacia La Guaira a través de las vías de comunicación que aún permanecen operativas, tratando de restaurar el orden público en una región severamente castigada por la tragedia natural.

La catástrofe que ha originado esta situación de emergencia extrema fue provocada por dos fuertes terremotos que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. Los temblores, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter respectivamente, han causado hasta el momento al menos 235 víctimas mortales y más de 4.300 heridos, según los últimos balances oficiales. Además, en las horas posteriores se han registrado una treintena de réplicas que mantienen a la población en vilo.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha catalogado este inusual evento como un "doblete sísmico". Este fenómeno geológico se produce cuando dos terremotos de gran intensidad tienen lugar con un margen de tiempo muy escaso y en la misma área geográfica, multiplicando exponencialmente su potencial destructivo y dificultando las labores iniciales de rescate.