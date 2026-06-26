Ya hay 235 muertos y 4.300 heridos en el doble terremoto de Venezuela, según el régimen

Las autoridades venezolanas han elevado a 235 el número de víctimas mortales y a más de 4.300 la cifra de heridos tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió el país la pasada noche. Ante la magnitud de los daños materiales y el impacto humano, el Gobierno ha declarado oficialmente el estado de desastre.

El epicentro de los sismos se situó en el estado de Yaracuy, aunque el movimiento telúrico ha estado seguido por al menos 30 réplicas que han golpeado con especial fuerza a la región capital y al estado de La Guaira, este último identificado como la zona con mayor concentración de víctimas.



Hospitales saturados y clínicas privadas activadas

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó en declaraciones a la cadena estatal VTV que el sistema sanitario se encuentra bajo una fuerte presión.

"Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña", subrayó Alvarado, detallando que de los más de 4.300 heridos atendidos, la mayoría presenta lesiones leves, aunque también registran casos moderados y graves que han requerido intervenciones quirúrgicas urgentes.

Para hacer frente al colapso de la red sanitaria, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la unificación de los recursos de salud pública con el sector privado. Esta medida ha activado la cooperación de entidades como la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas en la región capital para absorber el flujo de pacientes.

Los servicios de emergencia de todo el país se mantienen en alerta máxima y desplegados en las zonas afectadas para continuar con las labores de rescate y atención a los damnificados.