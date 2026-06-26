El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha actualizado este viernes sus modelos de previsión sísmica y ha elevado al 84% la probabilidad de que Venezuela experimente al menos una réplica de magnitud 5 o superior durante la próxima semana, tras los fuertes terremotos registrados en el norte del país.

La posibilidad de réplica llega después de una secuencia sísmica iniciada por los dos terremotos principales de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte del territorio venezolano. Según el modelo del organismo estadounidense, la actividad posterior se mantiene elevada y con alta probabilidad de nuevos movimientos perceptibles en la zona epicentral.

El USGS estima que la probabilidad de que se produzca al menos una réplica de magnitud 3 o superior, así como de magnitud 4 o superior, supera el 99%, lo que apunta a una continuidad prácticamente asegurada de la actividad sísmica en los próximos días.

El dato más relevante del informe es el 84% de probabilidad de una réplica de magnitud 5 o superior, un nivel que podría generar alarma entre la población y provocar daños leves o caída de objetos en áreas que ya se encuentran muy debilitadas por los terremotos iniciales.

Además, el organismo calcula en torno a un 20% la posibilidad de que ocurra al menos una réplica de magnitud 6 o superior durante la semana. En ese escenario, el impacto podría ser más significativo en infraestructuras vulnerables o ya dañadas.

En contraste, la probabilidad de un evento de magnitud 7 o superior se sitúa en torno al 2%, una cifra baja pero no descartable dentro del comportamiento habitual de secuencias sísmicas de gran energía.

El USGS recuerda que estos modelos no permiten predecir el momento exacto ni el lugar de las réplicas, sino que estiman probabilidades estadísticas sobre su ocurrencia en un periodo concreto.

Actividad sísmica en curso en Venezuela

La secuencia sísmica continúa activa en distintas zonas del país, especialmente en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, donde se han concentrado numerosos movimientos desde el doble terremoto del pasado miércoles.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha contabilizado al menos 86 réplicas en las primeras 36 horas posteriores a los sismos principales. La mayoría han sido de baja magnitud, aunque varios eventos han superado los 4 grados.

Entre los movimientos más relevantes figuran dos réplicas de magnitud 4,5 registradas en La Guaira y Yaracuy, además de otros sismos de magnitud 4,0 en distintas zonas del occidente y centro del país. También se han detectado decenas de eventos entre magnitud 2 y 3,5.

Uno de los últimos temblores destacados por los registros oficiales ha sido una réplica de magnitud 4,4 localizada cerca de Guatire, en el estado Miranda, a unos 10 kilómetros de profundidad.

Evaluación científica y contexto tectónico

El director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional de España, Juan Vicente Cantavella, ha señalado en la agencia Servimedia que, aunque no es posible anticipar terremotos concretos, los modelos estadísticos contemplan una probabilidad no desdeñable de eventos superiores a magnitud 6, en torno al 20%.

Por su parte, la sismóloga de la misma institución, Lucía Lozano, ha explicado que las réplicas forman parte del reajuste natural de la falla tras el gran deslizamiento inicial, y que pueden prolongarse durante días, semanas o incluso más tiempo, aunque tienden a disminuir progresivamente.

Cabe destacar que la región afectada se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, en el límite entre las placas Caribe y Sudamericana, lo que favorece terremotos superficiales y potencialmente más destructivos.

Las autoridades y organismos científicos mantienen la vigilancia sobre la evolución de la secuencia sísmica, ante la posibilidad de nuevas réplicas de intensidad moderada o fuerte en los próximos días.

El USGS insiste en que la tendencia general es a la disminución progresiva de la energía liberada, aunque sin descartar episodios relevantes adicionales dentro del ciclo habitual tras grandes terremotos.