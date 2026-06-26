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Latinoamérica

El vídeo de una pareja de ancianos durante el terremoto en Venezuela conmueve a las redes: "Amor, no te vayas"

El marido regresó junto a su esposa, en silla de ruedas, para abrazarla y tranquilizarla mientras la vivienda se sacudía por el seísmo.

El marido regresó junto a su esposa, en silla de ruedas, para abrazarla y tranquilizarla mientras la vivienda se sacudía por el seísmo.
Captura de vídeo del terremoto en la vivienda de la pareja. | EFE

Un vídeo grabado por una cámara de seguridad durante los terremotos registrados en Venezuela se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas. Las imágenes muestran a una mujer en silla de ruedas junto a su marido mientras su vivienda tiembla violentamente durante el seísmo.

En la grabación se escucha a la mujer pedir a su esposo que no la deje sola. "Amor, no te vayas", le dice entre lágrimas. El hombre se levanta al notar cómo se sacuden las paredes, el suelo y el techo de la vivienda, aunque regresa de inmediato para permanecer junto a ella.

El marido permaneció a su lado

El vídeo ha circulado ampliamente en redes sociales por la reacción del matrimonio durante los segundos de mayor intensidad del temblor. Mientras su mujer llora, el hombre la abraza e intenta tranquilizarla. "Estoy a tu lado", le responde mientras la sostiene.

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La escena se produce durante el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Este inusual fenómeno ha provocado graves daños en varias zonas del país y ha obligado a desplegar amplios operativos de emergencia.

La Guaira concentra buena parte de los daños

La Guaira, principal puerto del país y puerta de entrada a Caracas, concentra buena parte de la destrucción. Cientos de edificios han quedado dañados o han colapsado, varios hospitales han tenido que ser evacuados y miles de familias se han visto afectadas.

Según el balance oficial, los seísmos dejan ya 235 fallecidos y más de 4.300 heridos. Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, historias como la de este matrimonio han tenido una amplia difusión en redes sociales.

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