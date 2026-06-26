Milagroso rescate en Venezuela: así salvaron a un bebé con vida entre los escombros

Un bebé fue rescatado con vida por vecinos que se encontraban en la zona del derrumbe tras los dos terremotos que azotaron Venezuela el miércoles por la noche.

Las imágenes del rescate de un pequeño bebé bajo los escombros, que ya circulan por las redes sociales, son el testimonio de una tragedia histórica. Mientras los habitantes de Caracas y La Guaira claman por ayuda y se organizan para buscar a sus familias entre los escombros, muchos de ellos tapiados bajo los restos de sus propios hogares, la realidad sobre el terreno es dantesca.

Las autoridades venezolanas han elevado a 235 el número de víctimas mortales y a más de 4.300 la cifra de heridos tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió el país la pasada noche. Ante la magnitud de los daños materiales y el impacto humano, el Gobierno ha declarado oficialmente el estado de desastre.

El epicentro de los sismos se situó en el estado de Yaracuy, aunque el movimiento telúrico ha estado seguido por al menos 30 réplicas que han golpeado con especial fuerza a la región capital y al estado de La Guaira, este último identificado como la zona con mayor concentración de víctimas.