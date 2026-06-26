El alivio, el dolor y la esperanza conviven en Venezuela 24 horas después de los terremotos que han devastado el país y que ahora mismo dejan un balance oficial de 235 muertos y 4.300 heridos. A la espera de que llegue la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional que ya está en camino, el pueblo afronta la segunda noche tras los seísmos, una noche que va a ser muy larga, muy complicada, muy dramática, igual que la primera. En las últimas 24 horas ha habido cerca de 30 réplicas de entre 2 y 4 grados de magnitud.

Martín Romero es abogado, vive en el estado de Miranda, en el municipio de Chacao, una de las zonas más afectadas por los terremotos y charló con Es la Mañana de Federico (esRadio) este viernes, alrededor de las 00:30 de la madrugada en Venezuela. Romero reconoció que se están viviendo "momentos muy difíciles en el país" por esta tragedia que sacudió al país en la tarde del miércoles.

¿Cuál es la situación sobre el terreno ahora mismo? "En el municipio de Chacao, que es donde yo vivo, sobre todo en la zona de Los Palos Grandes, Altamira, que son urbanizaciones residenciales que están dentro del municipio, hay estructuras que colapsaron parcialmente y otras de manera total", aseguró, siendo el caso más grave el Edificio Petunia, un conjunto residencial conformado por tres edificios de los cuales dos se derrumbaron por completo.

"Escuchaba hace unos minutos al alcalde Duque, que hablaba de un deceso aproximado de 11 vecinos del municipio y que habían rescatado hasta ese momento 22. Esta zona históricamente siempre ha tenido un alto impacto, por lo menos en los dos últimos terremotos que ha habido en Caracas", informó sobre el municipio de Chacao. En La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos, "se habla hasta de una cifra entre 160 y 250 víctimas, cerca de mil heridos, pero no son cifras oficiales hasta el momento". Cuenta Romero que "aproximadamente unos 250 edificios colapsaron totalmente sólo en el estado de La Guaira".

Uno de los edificios derrumbados en La Guaira

Afortunadamente, Martín no ha perdido familiares pero conoce casos muy cercanos. "El caso que nos llega más directo es de una familia cuyo hijo, estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela, es muy amigo de mi hijo y de su novia. Este muchacho tiene 20, 21 años, se llama Tony Gómez y perdió a toda su familia: a su hermanita, a su papá, a su mamá, y hace unas horas nos enteramos del deceso de la novia también. Su apartamento colapsó totalmente, el edificio se derrumbó. Solo quedaron él y su hermano", relató sobre una de las estructuras de La Guaira.

El Gobierno de Venezuela ha declarado el estado de emergencia y está a la espera de recibir la ayuda humanitaria porque la situación sobre el terreno es muy crítica. "Lo más urgente es maquinaria para mover escombros. He visto en las redes sociales que hay gente debajo de los escombros y vecinos tratando de ayudar. No tienen las herramientas necesarias para remover esa estructura, son columnas muy pesadas. Somos conscientes que al final de la tarde ya debería estar llegando ayuda internacional de Estados Unidos, Argentina, México o El Salvador", reconoció, antes de perder la llamada por el daño, también, de la infraestructura.