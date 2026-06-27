Después de los devastadores terremotos sufridos en Venezuela, Estados Unidos ha decidido abrir una vía de alivio temporal al país caribeño, levantando parcialmente las sanciones para facilitar la llegada de ayuda humanitaria al país.

El doble seísmo que ya deja al menos 920 fallecidos y más de 50.000 desaparecidos, ha desatando una grave crisis humanitaria que ha llevado a Washington a actuar con rapidez. El Departamento del Tesoro autorizó así "todas las transacciones" vinculadas a "labores de socorro por terremoto" que normalmente estarían restringidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela.

La medida, que subrayan es "de carácter excepcional", estará vigente, por el momento, hasta el próximo 23 de octubre y busca permitir y facilitar operaciones financieras esenciales para canalizar ayuda y recursos sobre el terreno. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han subrayado que no se trata de un levantamiento total de las sanciones. La directriz excluye expresamente el desbloqueo de activos congelados y no se aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva".

El movimiento llega en un contexto político delicado, ya que, después de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos abrió una tímida flexibilización de las restricciones, especialmente en el ámbito petrolero. Aun así, Washington insiste en que esta apertura responde únicamente a razones humanitarias.

En paralelo, el Departamento de Estado ha anunciado un paquete de ayuda de 150 millones de dólares, de los cuales 100 millones irán destinados a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otros 50 millones se emplearán directamente en operaciones sobre el terreno.

Los equipos de búsqueda y rescate de California y Virginia se encuentran en Venezuela colaborando con las labores de rescate, y hay más ayuda en camino. Estos equipos cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y están integrados por valientes médicos,… https://t.co/o4XmeeLKkf — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 26, 2026

La respuesta estadounidense no se limita al plano económico. El país ha desplegado equipos de emergencia y ha enviado al teniente general Joseph Jarrard, del Mando Sur, para coordinar las labores de rescate. Desde la Embajada en Caracas han reiterado que el objetivo es "coordinar" la asistencia "junto con el equipo en el terreno", en una señal de cooperación poco frecuente entre ambos gobiernos.

"Estamos profundamente agradecidos por este gesto de amistad y cooperación"

En paralelo, Delcy Rodríguez, ha agradecido públicamente el apoyo de Estados Unidos tras mantener una conversación telefónica con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. "Recibí una llamada del presidente Trump y del secretario de Estado, quienes reafirmaron el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos durante este momento difícil para Venezuela. Estamos profundamente agradecidos por este gesto de amistad y cooperación", afirmó.

We thank U.S. President Donald Trump and his administration, who have been in constant contact with Venezuelan authorities, offering support and solidarity to the people of Venezuela in the face of this tragedy that has plunged us into mourning. https://t.co/nw2bupuN7C — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

El portavoz de la Secretaría de Estado, Tommy Pigott, ha detallado los mecanismos para coordinar la ayuda y asistir a los ciudadanos venezolanos, "esto incluye el despliegue de su capacidad de asistencia en casos de desastre y la activación de un grupo de trabajo especializado para coordinar con socios de los sectores público y privado y brindar ayuda a los estadounidenses en Venezuela que puedan verse afectados", detalló Pigott.