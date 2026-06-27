Saqueos, angustia y falta de maquinaria y suministros: caos en Venezuela mientras llega la ayuda internacional

Los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos en Venezuela han evidenciado la falta de recursos y medios del país latinoamericano. La ayuda internacional continúa llegando mientras que los ciudadanos se afanan en rescatar ellos mismos a sus familiares y amigos de entre los escombros. "La insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta ha obligado a miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa", criticó la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Por el momento, rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y EEUU llegaron en las últimas horas a Venezuela. Se espera la llegada de un grupo de Alemania e Italia.

El caos y la falta de coordinación del Gobierno de Delcy Rodríguez han agravado el desastre. Habitantes de la localidad costera de Catia La Mar han usado herramientas propias para escarbar entre las ruinas y han advertido que necesitan ayuda para hallar a sus familiares y allegados.

El olor se hace insoportable

"Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable", aseguró un ciudadano a EFE.

Se ha restringido el acceso a La Guaira, declarado zona cero, donde al menos cien edificios han colapsado. El objetivo es "controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia".

La medida, insisten, es que no se entorpezcan los trabajos desplegados en el terreno. Según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hasta esta zona costera se han movilizado más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se van a desplegar 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

Saqueos y angustia

La situación en La Guaira es límite puesto que a la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos se suma la escasez de alimentos y productos básicos. Esto ha desembocado en saqueos en los comercios que han quedado en pie.

La crisis económica a la que ha conducido años de dictadura comunista se ve en los propios hospitales, en los que apenas hay insumos médicos.

Miles de venezolanos pernoctan en las calles ante la falta de refugios o zonas habilitadas.

Caracas

La capital del país vive situaciones muy similares, con saqueos y personas desesperadas esperando ayuda. A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como de aquellos que ya fueron estabilizados y han pasado al área de hospitalización.

La mayoría de los ingresados, tanto en el Hospital Vargas de Caracas y en el Doctor Domingo Luciani, en el oeste y este de la capital venezolana, respectivamente, provienen de La Guaira, y presentan traumatismos en la parte inferior de su cuerpo, así como en el cráneo.

Conversaciones con Trump

Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

"Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló Rodríguez en su cuenta de Telegram.