Un programa de televisión dominicano destapa el entramado millonario de José Bono en la isla

La televisión de la República Dominicana, a través del programa de investigación 55 Minutos con Julissa Céspedes, ha destapado una red de millonarias inversiones energéticas vinculadas al exministro español José Bono y a personas de su entorno en el país caribeño. Tras las sucesivas informaciones sobre su patrimonio, el nombre del expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados vuelve a la palestra pública, esta vez en territorio dominicano, por sus negocios en sectores estratégicos de la isla.

Bono obtuvo la nacionalidad dominicana en octubre de 2020 mediante un decreto presidencial concedido por Luis Abinader. Desde ese momento, el político socialista inició una serie de movimientos empresariales a través de cuatro sociedades, entre las que destacan Sociedad Veleta y Teivelpir SRL. El entramado societario vincula además a otros ciudadanos españoles como Dimas de Andrés Puyol y el exdiputado de la Asamblea de Madrid Juan Segovia, este último señalado como un amigo cercano de José Bono. Junto al dominicano Williams Jiménez, Segovia pasó a formar parte de dos macroproyectos de energía solar valorados en una inversión inicial estimada de 146,2 millones de dólares: Las Parras Energy, una planta fotovoltaica en el municipio de San Antonio de Guerra, y Pimentel Energy, en la provincia Duarte. Ambas iniciativas fueron otorgadas a la concesionaria MedCap Energy Caribe, SRL, representada por Dimas de Andrés Puyol, por parte del Estado dominicano mediante resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Energía en enero y agosto de 2024.

A pesar de que las resoluciones concesionales son de acceso público, el equipo de investigación del canal dominicano CDN ha denunciado que los contratos específicos de estas adjudicaciones no aparecen publicados ni en el portal de la Comisión Nacional de Energía ni en la página oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas del país, lo que genera serias dudas sobre la transparencia de los acuerdos. "Para esta investigación se solicitó a la Comisión Nacional de Energía los contratos de concesión definitiva de MedCap Energy Caribe, pero la respuesta fue que estos documentos no se encuentran disponibles en su portal web", señalaron los reporteros del programa durante la emisión del reportaje.

Asimismo, las pesquisas periodísticas han revelado anomalías operativas que incrementan las sospechas, como el hecho de que las empresas implicadas compartieran el mismo domicilio fiscal en un edificio de Santo Domingo llamado Centre One, el cual ya han abandonado, o que al contactar con los números de registro de MedCap Energy Caribe las respuestas de los portavoces fueran confusas, contradictorias y llegaran incluso a negar la existencia de la propia compañía.

A este complejo entramado de negocios en el sector renovable se le suma la polémica por la presunta colaboración de José Bono como asesor en el proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional Dominicana. Aunque la institución policial ha asegurado formalmente por escrito que no existen documentos ni contratos que respalden dicha relación laboral, los registros gráficos de las reuniones de alto nivel publicados en las propias plataformas oficiales de la policía contradicen la versión de la Administración dominicana, dejando abiertas más preguntas que respuestas sobre el verdadero alcance y la naturaleza de las operaciones del exministro español en el país caribeño.