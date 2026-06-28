Esperanza entre los escombros: así han sido los dos rescates que la UME ha realizado en Venezuela

Los 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en el país venezolano han logrado obrar el milagro por partida doble en la zona residencial Vistamar de La Guaira, un área al norte de Caracas duramente golpeada por los sismos del pasado día 24. Con apenas horas de diferencia y tras casi tres días de angustia, el equipo español ha conseguido rescatar a dos supervivientes atrapados bajo el hormigón.

El primer rescate llegó con una mujer, Adaira, que resistió 72 horas sepultada bajo un edificio. Poco después, el gran trabajo de los militares españoles permitió dar una segunda oportunidad a Antonio, un hombre atrapado en condiciones similares en la misma zona. Dos vidas salvadas que sirven como esperanza a un contingente que trabaja a contrarreloj.

Detrás de cada vida salvada hay un protocolo milimétrico donde el factor humano y la tecnología van de la mano. "Tras recibir información sobre posibles personas atrapadas en este edificio residencial, nuestros equipos realizan un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas bajo los escombros", informaron los profesionales de la UME en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. Antes de picar la primera piedra, los efectivos españoles inspeccionaron a fondo el inmueble dañado para asegurar la zona y descartar o confirmar la presencia de más supervivientes en la estructura colapsada.

La UME no está sola en este protocolo de emergencia. Los agentes españoles coordinan cada paso sobre el terreno con las autoridades locales de La Guaira y con el resto de los equipos internacionales que han acudido a la llamada de auxilio del país. La magnitud de la catástrofe es sobrecogedora: Venezuela ya ha superado la trágica cifra de los 1.000 fallecidos, entre los que, por el momento, se ha confirmado la muerte de nueve ciudadanos españoles, y se teme que miles de personas más continúen sepultadas bajo las ruinas, esperando a que equipos de emergencias como la de la UME, llegue a tiempo para rescatarlas en estas 72 horas clave desués de los seísmos.