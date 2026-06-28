Del deslave de 1999 al doble terremoto de 2026, la peor catástrofe en Venezuela es el comunismo

En La Guaira, gran ciudad cerca de Caracas, con el aeropuerto Simón Bolívar y otros recursos turísticos, se produjo en 1999 un gran deslave, un gran corrimiento de tierras tras unas intensísimas lluvias que sepultó en el barro a miles de víctimas y arrasó la comarca más próspera de Venezuela. El presidente Hugo Chávez aprovechó el desastre natural para imponer una serie de leyes, calcadas de las Leyes Habilitantes de Hitler en 1934, que le concedían poderes especiales sin tener que pasar por la Asamblea Nacional. Así nació legalmente el chavismo, el Socialismo del Siglo XXI. Nunca más se volvió al orden constitucional dentro del que fue elegido el Gorila Rojo. En La vuelta del comunismo detallo el proceso de construcción del régimen dictatorial comunista, con la ayuda directa de CEPS, el primer Podemos.

De la cara equina de Chávez a la simiesca de Delcy Rodríguez

En la Guaira, trabajosa y caóticamente reconstruida tras el deslave, el doble terremoto de 2026 le ha obligado a afrontar dos desastres: el natural y el político, el sísmico y el del régimen comunista, asesino y ladrón, que en aquel fango tenía la cara de Chávez y en éste la de Delcy Rodríguez. En 1999, aprovecharon un desastre para imponer su dictadura, en 2026 esa dictadura se ha demostrado incapaz de ayudar a los venezolanos. Todo el poder que han concentrado sólo ha servido para robar y matar, para echar de su país, de sus casas, de su medio de vida a nueve millones de personas. Pero el Estado, en sus manos, son sólo ruinas, peores que las del terremoto.

Tres largas horas tardó en salir el Trío Calaveras –Delcy, su hermano Jorge y el ministro del interior, de la porra y el mazo, Diosdado Cabello– para decirle a la población que se había producido un doble terremoto. Ya se habían enterado los directamente afectados, y los demás, mediante las diversas formas de comunicación que en las dictaduras comunistas se activan para sortear la censura en Internet. Que, por supuesto, se mantiene.

La incompetencia del régimen se demostró en la falta de reacción de todas las instituciones, empezando por el ejército, el auténtico Cártel de los Soles, que, según reveló El Nacional de Miguel Henrique Otero, llegó a la zona siniestrada después del Comando Sur de los EEUU. ¿Y cómo si está justamente allí? Porque ningún fallo es imposible en un régimen comunista. ¿Y la policía, las milicias, todos esos tipos armados que en los últimos años hemos visto patrullar las calles, día y noche, para amedrentar o asesinar a tiros, en plena acera, a los jóvenes de la Oposición que se manifestaban contra la dictadura del régimen bolivariano, genocida y narcotraficante?

No están ayudando porque están saqueando

En un canal de YouTube, de los muchos que en estos días ofrecen incesantemente las terribles imágenes de Venezuela, tomadas por móviles, drones o helicópteros al margen del Gobierno, desaparecido o congelado, veo la respuesta: una pareja de hombres no muy mayores, en una moto de poca cilindrada, igual que las que vimos asesinando jóvenes antichavistas, pasa zigzagueando entre un montón de gente. Uno lleva uniforme, el otro, no, pero ambos van con la cara tapada con sendos pañuelos o bufandas.

El que va detrás no empuña esta vez la pistola para volarle la cabeza al manifestante. Tiene las dos manos ocupadas agarrando la caja de cartón de un microondas, que acaban de robar de unos almacenes hundidos bajo los escombros, en los que se han afanado en abrir un boquete para robar a mansalva. No han intentado saber si en ese amasijo de hormigón y hierros retorcidos se oye algún sonido de personas enterradas, pero aún con vida. Eso queda para otros, los que han venido desde nueve países a ayudar en el rescate que sea posible de los cientos, miles de siniestrados bajo las ruinas. Ellos, los bolivarianos, los comunistas, los chavistas de ayer y de hoy, los soldados de la revolución, los militantes del Socialismo del siglo XXI, los héroes del Grupo de Puebla, están a lo que han estado siempre: a robar lo que puedan a sus vecinos indefensos, a saquear lo que quede a su alcance, a atropellar, vidas y haciendas, con la crueldad y la avaricia que han demostrado cumplidamente en estos veintisiete años de robolución.

Veo después, también por YouTube, el conmovedor, luminoso, extraordinario mensaje de María Corina Machado a sus compatriotas, llamando a la movilización a los que un glorioso día se reunieron para derrotar en las urnas a la dictadura, a sus comanditos, para ayudar en lo que puedan a los que puedan, a sus hijos, hermanos, padres, abuelos, o sea, a toda Venezuela. Y recuerdo la frase de las memorias de tantos resistentes al comunismo, como las del cubano Armando Valladares: "Contra toda esperanza". Así es siempre esta lucha y así es la de esta mujer admirable, símbolo de un pueblo destrozado, pero no destruido, que un día verá la luz, ahora soñada más que vista entre tantas sombras. Un día, ese régimen, la peor catástrofe que ha afligido al país desde el deslave, será un escombro con sus responsables debajo. Ojalá este pueblo mártir pueda reconstruirse pronto, ya sin sus verdugos. Lo merece, lo busca y lo acabará consiguiendo. Mientras, paz a los muertos, et lux aeterna luceat eis.

¡Y abajo los tiranos!