Así evitó un piloto mallorquín una tragedia aérea durante el terremoto de Caracas: "No nos quedaban muchas opciones"

Un piloto español evitó una posible tragedia aérea en Venezuela después de verse obligado a desviar un vuelo procedente de Madrid tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles. La falta total de comunicaciones con la torre de control del aeropuerto de Maiquetía y los daños sufridos en la pista impidieron completar la maniobra de aterrizaje prevista.

El comandante al mando era Luis Morell, un piloto mallorquín con más de tres décadas de experiencia, que tomó la decisión de abortar el aterrizaje cuando la aeronave se encontraba ya en fase de descenso hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía.

Según ha trascendido, el seísmo afectó de lleno a la operatividad del aeropuerto venezolano. La torre de control dejó de responder y las instalaciones resultaron dañadas, mientras que la pista sufrió importantes desperfectos. En esas condiciones, aterrizar allí podía suponer un grave riesgo.

Decisión de emergencia

Durante esos minutos de máxima tensión, la tripulación activó los protocolos de emergencia previstos para rutas internacionales y comenzó a buscar un aeropuerto alternativo seguro en la zona. La situación también se complicó porque el aeropuerto de Margarita tampoco respondía a las comunicaciones.

Fue el propio comandante quien explicó personalmente a los pasajeros lo que estaba ocurriendo, en un mensaje que uno de los viajeros grabó y difundió posteriormente en redes sociales. El vídeo se viralizó en pocas horas, acumulando miles de reproducciones y mensajes de apoyo por la serenidad mostrada por el piloto.

"Decirles que, bueno, ha habido un terremoto en Venezuela, bueno, en Caracas. No contestaba nadie ni de la torre ni de aproximación. Entonces, como no había ninguna frecuencia, tenemos un procedimiento que dice que tenemos que aterrizar. Pero claro, al haber sido un terremoto, no nos la podíamos jugar si estaba la pista rota o no", explicó Morell a los pasajeros.

El comandante añadió que las alternativas también eran limitadas. "Hemos tenido que buscar un aeropuerto cercano y en Margarita tampoco contestaban. No nos quedaban muchas opciones", señaló, antes de pedir calma y transmitir un mensaje de apoyo a quienes tenían familiares en el país. "Espero que sus familiares venezolanos, los que los tengan allí, estén todos bien".

Aterrizaje en Curazao

Finalmente, el avión puso rumbo a Curazao, donde aterrizó sin incidencias. Tanto los pasajeros como la tripulación desembarcaron sanos y salvos.

La gravedad de lo ocurrido se confirmó poco después, cuando la tripulación tuvo conocimiento del estado en el que quedó el hotel de Caracas en el que tenía previsto hospedarse esa misma noche. Las imágenes mostraban techos caídos, grietas profundas, pasillos cubiertos de escombros y ventanas reventadas por la fuerza del temblor.