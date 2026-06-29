El chavismo cifra en 1.719 los muertos por los seísmos y la ONU teme 50.000 desaparecidos

El balance de víctimas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ha aumentado a 1.719 fallecidos, según ha informado este lunes el presidente de la Asamblea Nacional del chavismo, Jorge Rodríguez. Las autoridades venezolanas han actualizado también el número de heridos y de personas que han perdido su vivienda a consecuencia del desastre.

Rodríguez ha adelantado las nuevas cifras al leer el parte oficial diario sobre la catástrofe, en el que se recoge la evolución de las labores de rescate y atención a los afectados.

Más de 5.000 heridos

Según el último balance oficial, 5.034 personas han resultado heridas como consecuencia de los dos seísmos. Además, las autoridades venezolanas han informado de que 15.866 personas se han quedado sin hogar, por lo que continúan las labores de asistencia y alojamiento para los damnificados.

El Gobierno mantiene activo el dispositivo de emergencia mientras prosiguen las tareas de búsqueda en las zonas afectadas.

Por su parte, desde las Naciones Unidas señalan que podría haber hasta 50.000 personas desaparecidas, una cifra que supera ampliamente los datos confirmados hasta el momento por las autoridades venezolanas. Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar supervivientes y esclarecer el número definitivo de víctimas.

El nuevo recuento oficial sitúa el número de fallecidos en 1.719, mientras los servicios de emergencia mantienen las labores de búsqueda, rescate y asistencia a la población en las áreas más afectadas.