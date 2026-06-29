La Guaira recupera el 75% de la electricidad, el 68% del agua y el 90% de la red viaria, según Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de los avances en la recuperación de los servicios básicos y de las infraestructuras en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto que sacudió el país el pasado miércoles y que, según el último balance oficial, ha dejado al menos 1.450 fallecidos y 3.150 heridos.

En un mensaje grabado, Delcy Rodríguez ha explicado que el suministro eléctrico se ha restablecido ya en un 75%, mientras que el servicio de agua alcanza una recuperación del 68%. Asimismo, ha asegurado que la red viaria está operativa en un 90%, lo que permite recuperar la circulación en la mayor parte de las zonas afectadas.

La dirigente venezolana también ha señalado que las operaciones de búsqueda continúan porque durante la jornada del domingo los equipos de emergencia localizaron supervivientes entre los escombros: "Hemos recuperado personas con vida y, por lo tanto, las labores no se suspenden", ha indicado.

Reconocimiento a los equipos de rescate

Delcy Rodríguez ha agradecido el trabajo de los equipos de rescate desplazados desde distintos puntos del país, así como la labor de los Bomberos, Protección Civil, los cuerpos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También ha reconocido la participación de las brigadas internacionales que colaboran en las tareas de salvamento.

"Han trabajado incansablemente", ha afirmado la mandataria, quien ha reiterado que el Gobierno mantendrá desplegados sus recursos en las zonas afectadas, con especial atención al estado de La Guaira. "Seguiremos trabajando desplegados por los territorios afectados y específicamente con gran concentración de los esfuerzos del Gobierno nacional en el estado de La Guaira", ha concluido.