Las viviendas sociales del chavismo son las más afectadas por los terremotos de Venezuela, ¿casualidad?

La devastación causada por el doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela ha reabierto el debate sobre la calidad de las viviendas sociales que se construyeron en el marco de la Gran Misión, siempre en entredicho por la opacidad con la que el régimen desarrolló el programa. Uno de los buques insignia del chavismo desde su puesta en marcha en 2011, pese a que siempre ha estado salpicado por escándalos de corrupción.

Colapso de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela tras los devastadores terremotos https://t.co/WQxnr7RJs2 — NTN24 (@NTN24) June 28, 2026

Los temblores han revelado el posible uso inadecuado de lo que en Venezuela se conoce como anime –poliestireno expandido (EPS)– para la construcción de las mencionadas viviendas. En las imágenes que afectados y rescatistas han grabado de los escombros podemos ver este material, habitualmente usado como aislante o relleno no estructural, mezclado con cemento en lo que parece ser la estructura de los edificios.

🇻🇪 | DESASTRE EN VENEZUELA: Las columnas de algunos edificios colapsados estaban hechas con tecnopor, conocido en el país como "animé". pic.twitter.com/gENpeM5OHJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 29, 2026

Desde dentro y fuera de Venezuela llegan críticas que apuntan a que no es casualidad que los inmuebles más afectados por los sismos sean precisamente los del programa estatal, tanto en Caracas como en La Guaira o Catia La Mar. Edificios que fueron construidos después de la actualización de la normativa sísmica que se llevó a cabo tras el gran terremoto de 1967 y que sin embargo se desmoronaron como si estuviesen hechos de arena.

¿Quién y cómo los construyó?

Está por ver si el anime se utilizó sólo para aligerar las losas, en cuyo caso su uso sería correcto, o también para elementos de la estructura. Lo importante es que no se haya usado para la fabricación de columnas, vigas o zapatas de los bloques de viviendas, que el régimen chavista encargó a empresas chinas, iraníes y rusas, fundamentalmente, a través de la firma de macroconvenios de colaboración para la edificación masiva y acelerada de casas sociales.

#EnFotos 📷 Viviendas sociales cayeron como castillos de naipes en Venezuela. 🇻🇪🆘 Los recientes terremotos en Venezuela provocaron el colapso masivo de numerosos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el programa de viviendas sociales creado por Hugo Chávez en… pic.twitter.com/bJde2BNNqf — Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) June 29, 2026

Los expertos han puesto la lupa sobre la baja calidad de los materiales de construcción y la falta de mantenimiento de las edificaciones, pero también sobre el hecho de que muchos de esos inmuebles se levantaron sobre terrenos que no eran aptos para el tipo de construcciones que se hicieron y que además estas presentaban características que las hacían más vulnerables ante movimientos sísmicos.

La sombra de la corrupción

Fundamentalmente hacen referencia a las llamadas plantas bajas blandas, muchas de ellas de apariencia abierta –dejando las columnas al aire– para ser usadas como garaje. Todo en medio de la sombra de corrupción que planea sobre todo lo que viene del chavismo: fondos que habrían desaparecido, proyectos que no se llegaron a ejecutar y facturas infladas para sacar tajada.

Entregaron casas de anime con presupuestos multimillonarios. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello son parte de la misma administración. pic.twitter.com/NAX82h5O09 — CC Zona 10 (@CCZona10) June 28, 2026

Entre los beneficiarios estaría Alex Saab, el colombiano de origen libanés conocido por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Su empresa Fondo Global de Construcción recibió en 2012 contratos millonarios para la compra de materiales en otros países y la construcción de apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Muchos de ellos se quedaron a medio hacer; en otros casos, las obras ni siquiera se iniciaron. Los que se acabaron fue con altos sobrecostes.