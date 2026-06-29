Un terremoto de 4,2 sacude Venezuela mientras continúan las labores de rescate

Un sismo de magnitud 4,2 ha sacudido una zona del norte de Venezuela, la misma que se vio afectada por el doble terremoto del pasado miércoles, que dejó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

El nuevo temblor ha provocado que numerosos habitantes salieran nuevamente de sus viviendas por precaución en un área que todavía se encuentra en situación de emergencia tras los graves daños registrados en los últimos días.

Según los datos facilitados, el movimiento sísmico ha tenido una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro se ha localizado a unos 10 kilómetros al este de La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los terremotos del 25 de junio. En total son más de 400 réplicas las registradas desde el primero de los seísmos.

Son varios los testigos que apuntan a que tanto en La Guaira como en Caracas se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

Además, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Restablecimiento parcial en las zonas afectadas

En un mensaje grabado, Delcy Rodríguez ha explicado que el suministro eléctrico se ha restablecido ya en un 75%, mientras que el servicio de agua alcanza una recuperación del 68%. Asimismo, ha asegurado que la red viaria está operativa en un 90%, lo que permite recuperar la circulación en la mayor parte de las zonas afectadas.

La dirigente venezolana también ha señalado que las operaciones de búsqueda continúan porque durante la jornada del domingo los equipos de emergencia localizaron supervivientes entre los escombros: "Hemos recuperado personas con vida y, por lo tanto, las labores no se suspenden", ha indicado.