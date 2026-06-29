Terremoto en Venezuela
Venezuela no pierde la esperanza: los rescates se suceden tras los terremotos
Al menos 1.450 personas han muerto y 3.150 han resultado heridas a causa de los sismos –de magnitud 7,2 y 7,5– que han sacudido el país andino. Los daños económicos ascenderían a unos 6.700 millones de dólares, según la estimación preliminar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aún con estos datos tan devastadores los venezolanos no han perdido la esperanza para rescatar a sus familiares y amigos. Decenas de unidades especializadas han acudido desde todo el mundo para ayudar en las labores de rescate.
Rescates con éxito en las partes más afectadas de Venezuela
La Guaira recupera el 75% de la electricidad, el 68% del agua y el 90% de la red viaria, según Delcy Rodríguez El doble terremoto del pasado miércoles ha dejado ya al menos 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, mientras siguen las tareas de salvamento.
Rescates nocturnos
La búsqueda de vida prosigue pese al olor a muerte entre los escombros de La Guaira. En las zonas más afectadas trabajan equipos de rescatistas de Estados Unidos, Suiza y El Salvador o España, junto a bomberos venezolanos.
La Comunidad de Madrid, también participa
El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata ERICAM de la Comunidad de Madrid coordina a una docena de equipos internacionales en la búsqueda de supervivientes.
Así han sido los dos rescates que la UME ha realizado en Venezuela
Los militares españoles de la UME salvan la vida de Adaira y Antonio tras permanecer tres días sepultados en La Guaira, una de las zonas más afectadas.
Estados Unidos ofrece su apoyo logístico para los rescates
Operativos de un equipo especial de rescate llegado desde Estados Unidos consigue rescatar a un niño y a su madre de entre los escombros.
Rescates con éxito en Venezuela tras cinco días después del terremoto.