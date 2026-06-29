Venezuela no pierde la esperanza: los rescates se suceden tras los terremotos

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Rescates con éxito en las partes más afectadas de Venezuela

La Guaira recupera el 75% de la electricidad, el 68% del agua y el 90% de la red viaria, según Delcy Rodríguez El doble terremoto del pasado miércoles ha dejado ya al menos 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, mientras siguen las tareas de salvamento.