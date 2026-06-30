La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles ha aumentado a 1.943, según ha informado este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El último balance oficial sitúa, además, en 10.571 el número de heridos, mientras los equipos de rescate continúan buscando supervivientes entre los escombros.

Durante una intervención que ha emitido la cadena estatal Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez ha actualizado los datos de la emergencia y ha destacado que las operaciones de rescate siguen activas en las zonas más afectadas.

Los rescates

El presidente del Parlamento venezolano ha informado que 6.461 personas han sido rescatadas desde que se produjo el desastre. Asimismo, ha explicado que en las primeras horas posteriores a los seísmos entre 13.400 y 13.500 personas lograron abandonar las zonas afectadas por sus propios medios o con ayuda de familiares.

"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", ha afirmado.

Desde el régimen chavista señalan que 855 edificios han sufrido daños como consecuencia de los terremotos. De ellos, 189 colapsaron completamente, según el balance oficial difundido este martes. Además, apuntan que se estima que unas 30.000 personas, entre residentes y visitantes, se encontraban en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar, en el estado de La Guaira, considerado el área más afectada por los seísmos.

Los datos del régimen

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha manifestado que más de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países trabajan ya en Venezuela. Los equipos internacionales, que coordina Naciones Unidas, participan en las labores de búsqueda de supervivientes y asistencia a la población afectada.

Por su parte, una evaluación preliminar que ha realizado la NASA mediante imágenes de satélite estima que unos 58.870 edificios podrían haber resultado dañados o destruidos en el conjunto de las zonas afectadas.