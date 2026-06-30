La segunda parte de la catástrofe en Venezuela: alerta sanitaria ante el riesgo de epidemias

El devastador doble terremoto –de 7,2 y 7,5 puntos de magnitud, con 39 segundos de diferencia– que asoló Venezuela el pasado miércoles no ha hecho más que evidenciar el resultado de décadas de gestión de un Gobierno corrupto que ha priorizado la acumulación de poder y el enriquecimiento de los jerarcas del chavismo sobre el bienestar de los ciudadanos. Lo vemos especialmente en el funcionamiento de su sistema sanitario, frágil y obsoleto, que ahora además está absolutamente desbordado.

Pero lo observamos también en los edificios, particularmente de viviendas sociales, que se desmoronaron como castillos de arena –bien sea por el uso de materiales de baja calidad, por haber sido construidos sobre un suelo que no era apto o porque no se supervisaron las construcciones, con tal de sacar tajada– y en la falta de medios para rescatar a los supervivientes de la catástrofe –cada vez menos– o recuperar los cadáveres –aún muchos– que quedan bajo los escombros.

El régimen venezolano ni siquiera puede atender como corresponde a los heridos que llegan a los hospitales públicos que han logrado mantenerse tras los seísmos. A la situación generada por la destrucción de centros médicos a causa de los temblores hay que sumar la crisis sanitaria que Venezuela arrastraba desde hace años. Tanto es así que antes de la catástrofe ya había escasez de medicinas e insumos quirúrgicos, que los propios pacientes tenían que llevar para poder someterse a determinadas cirugías.

"Estamos acostumbrados a trabajar con las uñas": habla un médico en la emergencia por el terremoto en Venezuela | Por Pedro Pablo Peñaloza, desde Caracas https://t.co/Ua3JUHSXu0 — Infobae América (@infobaeamerica) June 29, 2026

Médicos venezolanos han explicado a través de redes sociales que apenas podían dar respuesta a la demanda que tenían en el día a día de sus centros de trabajo, con lo que la situación es insostenible tras la avalancha de heridos que ha llegado tras el "doblete sísmico", que además prevén tendrán necesidades aún mayores con el paso de los días. Llegarán las infecciones y las complicaciones médicas derivadas de las malas condiciones en las que están trabajando. En ocasiones, sin ni siquiera agua corriente para lavarse las manos.

¿Qué les espera?

Según informa Médicos Sin Fronteras, la ONG ha proporcionado suministros a ocho hospitales de Caracas y La Guaira para cubrir las necesidades de tratamiento de alrededor de 3.500 pacientes cuando "los hospitales ya habían agotado sus reservas de emergencia". Pero, pasados los primeros días, hay que "pensar en el futuro" y atender también a las personas sin refugio que se han instalado en diferentes asentamientos no organizados a los que hay que garantizar sus necesidades básicas y prestarles apoyo psicológico.

💔Cuatro días después de los trágicos terremotos, las operaciones de búsqueda y rescate continúan, aunque la posibilidad de encontrar más personas con vida disminuye rápidamente. La atención de urgencia empieza a recibir menos pacientes, pero la emergencia está lejos de terminar. pic.twitter.com/hl4gPqVFB4 — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) June 29, 2026

Entre el miedo a otro gran terremoto que planea entre la población se ha instalado el temor a que, como advierten las autoridades sanitarias, se produzcan brotes de cólera –que se transmite fundamentalmente al ingerir agua o alimentos contaminados con la bacteria Vibrio cholerae– u otras enfermedades endémicas que hasta el momento estaban controladas, como el dengue o la malaria –que se contagian por vectores, la picadura de un insecto o un arácnido–, por los problemas en las infraestructuras de saneamiento y agua potable así como el hacinamiento de los damnificados.