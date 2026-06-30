María Corina Machado denuncia que el régimen bloquea la ayuda y su regreso: "Haré lo que haya que hacer"

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado que el Gobierno venezolano ha tratado de impedir su regreso a Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país al cerrar el espacio aéreo.

Desde Ciudad de Panamá, donde tenía previsto tomar un vuelo, ha asegurado que su intención es volver para participar en las labores de apoyo a los afectados y en la coordinación de la respuesta ciudadana a la emergencia.

Denuncia el cierre del espacio aéreo

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado ha afirmado que "el régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedirlo" y ha defendido que su regreso se hizo "inaplazable" tras la catástrofe registrada el 24 de junio.

"Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo", ha señalado.

La dirigente ha sostenido que el Ejecutivo también intenta impedir el regreso de "miles de compatriotas" que quieren colaborar con los afectados y ha acusado a las autoridades de obstaculizar la ayuda humanitaria.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Acusa al Gobierno de bloquear la ayuda

Machado ha denunciado que el Gobierno ha dificultado el reparto de alimentos y medicinas, así como la llegada de equipos internacionales de rescate y el trabajo de los periodistas.

"Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad", ha manifestado.

Además, ha advertido de que "bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas" y ha defendido la necesidad de ofrecer información veraz sobre la magnitud de la tragedia.

"Haré lo que haya que hacer"

La líder opositora ha asegurado que el cierre del espacio aéreo comercial para impedir su entrada fue finalmente revertido, aunque ha afirmado que "han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso".

"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos. Un país en duelo que necesita consolarse unido", ha declarado. Machado ha insistido en que está "lista y cerca de Venezuela" y ha garantizado que hará "lo que haya que hacer" para regresar al país.