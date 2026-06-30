Perú llega al 100% del conteo y confirma a Keiko Fujimori como ganadora por casi 50.000 votos

Perú ha tenido que esperar varias semanas antes de conocer el ganador de la segunda vuelta electoral que se celebró el 7 de junio. Una vez más, se ha repetido la historia con cifras entre ambos candidatos muy similares a los anteriores procesos.

Este lunes 29 de junio, las autoridades peruanas llegaron al 100% del conteo de los votos confirmando lo adelantado hace algunos días: la victoria de Keiko Fujimori por delante de Roberto Sánchez, representante de la izquierda radical. La diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 49.641 votos y es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos. En las dos últimas elecciones, Fujimori perdió contra Pedro Pablo Kuczynski en 2016 por 41.057 votos y Pedro Castillo por 44.263 votos.

📢 Las actas contabilizadas para la fórmula presidencial (presidente y vicepresidentes) en la Segunda Elección Presidencial 2026 alcanzaron el 100 %. 🗳️#SEP2026 pic.twitter.com/winmkaEWVn — ONPE (@ONPE_oficial) June 29, 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que la entrega de credenciales para la fórmula presidencial que ha ganado las Elecciones Generales #EG2026 será el próximo 15 de julio, en el Teatro Nacional. pic.twitter.com/3E0SXQOyH9 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 26, 2026

Reconocimientos de organismos

Tras conocerse los resultados al 100%, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, felicitó a Fujimori y le expresó sus mejores deseos de éxito durante su mandato, tras conversar telefónicamente con ella. También felicitó a Sánchez por "la sólida campaña que llevó a cabo y por su contribución como un destacado contendiente en este proceso democrático", tal vez sin recordar que el candidato no ha reconocido aún su derrota y que por el contrario busca alentar protestas de sus seguidores.

Acabo de conversar con la Presidenta electa de Perú, @KeikoFujimori, para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales y expresarle mis mejores deseos de éxito durante su mandato. Asimismo, felicito a Roberto Sánchez por la sólida campaña que llevó a cabo y por… pic.twitter.com/W94YXKWh7D — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) June 29, 2026

Por su parte, la Secretaría General de la Comunidad Andina saludó a Fujimori y reiteró su disposición al próximo Gobierno peruano para "continuar articulando esfuerzos, a fin de fortalecer y profundizar el proceso andino de integración". Agregó que, en el actual contexto de desafíos internacionales, con un alto impacto en la subregión andina, "resulta fundamental impulsar una mayor cooperación entre los países miembros y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de los más de 116 millones de ciudadanos andinos".