Petro reacciona a la carta de Karol G al nuevo presidente de Colombia: "Te invitan a ser manada, nunca lo aceptes"

"No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país", comienza la carta a Abelardo de la Espriella que Karol G ha difundido a través de sus redes sociales. "Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos", interpela la cantante al nuevo presidente electo de Colombia, que tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto.

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia 🤍🇨🇴@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

"Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio", continúa. "Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad", añade. "Escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron".

Entre los problemas prioritarios que merecen su atención, la artista –una de las más influyentes de la música urbana y latina en estos momentos– señala la seguridad, para que el miedo no siga "formando parte de la vida cotidiana de los colombianos". Karol G se acuerda de "los niños que merecen educación", "las familias que luchan por llegar a fin de mes", "los campesinos que sostienen esta tierra", "los emprendedores que generan empleo", "los jóvenes que sueñan con un futuro mejor" y también de "quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí".

La respuesta de Petro

"Nuestro país necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados", ha aseverado en la misiva, que parece haber despertado ciertas suspicacias en el presidente saliente. El comunista Gustavo Petro ha respondido a su carta con otro de sus mensajes interminables y casi incomprensibles, esta vez para asegurar que quería haber entregado a la cantante un reconocimiento que no le otorgó e insistir en la conspiración del pucherazo. "La verdad de las elecciones saldrá y pronto".

Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida. Viene la deshumanización y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa que es verdad y que es falso. Sé que Karol G toco el arte en el concierto del jubileo y se que no se devolverá ya.… https://t.co/Qe5MSEIth0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2026

También arremete contra De la Espriella, al que señala como un "macho alfa que llevará a la manada al abismo", por momentos "bestia" que "se estrella contra el deseo de los colombianos de libertad". "Te invitan Karol G a ser manada, nunca lo aceptes", reclama a la cantante. "La manada no sabe hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años y lo demuestra Chiribiquete", insiste. "La bandera de Colombia no es para manadas sino para el pueblo que juró Libertad", termina el mensaje de Petro.