El Gobierno eleva a 26 los españoles muertos y 150 desaparecidos en Venezuela

El número de españoles fallecidos tras el doble terremoto registrado en Venezuela ha ascendido a 26 víctimas mortales, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Además, la cifra de desaparecidos se eleva a 150, mientras que 12 personas permanecen bajo los escombros, en un balance que sigue actualizándose a medida que avanzan las labores de rescate en el país.

Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.

Junto él ha estado la reina Letizia, quien ha deseado a los integrantes del equipo médico que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas.

Situación de los equipos de rescate y apoyo internacional

El Gobierno español ha activado distintos mecanismos de cooperación internacional para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela. Entre ellos, destaca la preparación del despliegue del hospital de campaña START –Spanish Technical Aid Response Team– de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El Ejecutivo ha ofrecido enviar esta unidad sanitaria a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, con el objetivo de reforzar la atención médica en la zona del desastre y coordinar la ayuda internacional con las autoridades locales.

El hospital de campaña START se prepara para el despliegue

El hospital START es un equipo médico de emergencias de la Cooperación Española con capacidad para operar en escenarios de crisis humanitaria. Está diseñado para prestar atención ambulatoria, triaje, primeros auxilios, urgencias médicas y asistencia en salud reproductiva, incluyendo partos y atención neonatal de emergencia.

Este dispositivo, certificado como equipo médico de emergencia tipo 1 por la Organización Mundial de la Salud, puede comenzar a funcionar en menos de 24 horas tras su llegada a la zona afectada y operar de forma autónoma durante al menos dos semanas.

El equipo está formado por al menos 42 profesionales entre personal sanitario, logístico y de coordinación, y puede atender una media de 100 pacientes diarios, adaptándose a contextos de alta complejidad.

El dispositivo español ya ha intervenido en anteriores catástrofes internacionales, como el terremoto que afectó al sur de Turquía y zonas de Siria en febrero de 2023. En aquella ocasión, el equipo fue uno de los primeros en llegar al terreno y llegó a atender hasta 400 pacientes en un solo día, incluyendo intervenciones quirúrgicas y partos.