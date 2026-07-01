El impactante momento en el que se desploma un edificio durante los terremotos de Venezuela

Las cámaras de seguridad del recinto recreativo La Guaira Bowling Park capturaron una de las secuencias más demoledoras del doble seísmo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió con fuerza la costa venezolana el pasado miércoles 24 de junio. Entre las muchas imágenes que siguen llegando, hay una grabación captada por una cámara de seguridad situada justo enfrente del recinto recreativo. El vídeo muestra, en apenas unos segundos, cómo se viene abajo por completo el Ritamar Palace, un conocido edificio residencial ubicado en la Avenida José María España de Los Corales, en Caraballeda (La Guaira).

🇻🇪 Security camera shows moment twin earthquakes hit Venezuela Security camera footage shows the moment twin 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit Venezuela on June 24. The death toll has now risen to nearly 2,000 with more than 10,500 injured and thousands more unaccounted for. pic.twitter.com/JrHiJ5H81q — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2026

Este bloque albergaba diez plantas con seis apartamentos en cada una de ellas; hogares que desaparecieron en un instante tras ceder la estructura, levantando de inmediato una inmensa nube de polvo que lo cubrió todo. Pero más allá de los daños materiales, la misma grabación refleja el pánico de varias personas que se encontraban a las puertas de un parque infantil cercano. La violencia de las sacudidas —provocadas por los dos seísmos de magnitudes 7,2 y 7,5— hace que pierdan el equilibrio y caigan al suelo para, inmediatamente después, levantarse con el susto en el cuerpo y correr a la desesperada buscando un lugar seguro.

Los servicios de emergencia y los equipos de rescate continúan trabajando en la zona y desescombrando sin descanso. El balance de víctimas mortales y heridos se mantiene en constante actualización por parte de las autoridades, mientras se sigue buscando con toda la esperanza posible a los afectados entre los restos. Hasta el momento, Caracas eleva a 1.943 los fallecidos y a 10.571 los heridos, mientras que Exteriores cifra en 26 el número de españoles muertos en los terremotos.