Menú
Latinoamérica

Los vídeos de la vergüenza: militares y policías chavistas saquean propiedades en lugar de rescatar cadáveres

Los funcionarios del régimen no participan en las labores de búsqueda. Hostigan a rescatistas y voluntarios, desvalijan inmuebles y roban donaciones.

Los funcionarios del régimen no participan en las labores de búsqueda. Hostigan a rescatistas y voluntarios, desvalijan inmuebles y roban donaciones.
Capturas de video de los saqueos chavistas y las denuncias de los venezolanos. | Archivo

"Aquí hay más fusiles que palas y aquí no hay delincuentes", espeta un venezolano a los militares que intentan impedirle el paso cuando intentaba buscar supervivientes entre los escombros del doble terremoto que el pasado miércoles sacudió virulentamente el país sepultando a miles de personas bajo los restos de los edificios que se desmoronaron como si fuesen castillos de arena.

"¿Qué están haciendo ustedes? Tenían que traer una pala o un pico, no un arma. No estamos en guerra", recrimina otro venezolano al grupo de militares que les controlaba mientras ellos intentaban sacar a una persona. "Tienen que defender la patria. El país es esto y necesita de ustedes, no de un arma".

"Vamos a trabajar", suplica a un general del Ejército un padre de familia que busca sin descanso a sus hijos "vivos o muertos". El hombre está visiblemente indignado por la actitud ante la catástrofe de los militares, que observan impasibles las labores de rescate que realizan los voluntarios sin tener prácticamente medios.

"Yo he bajado con un pantalón treinta metros para abajo, sin tapabocas, sin camisa, y sin guantes... Y saqué más de cincuenta personas entre vivos y muertos", reprocha otro voluntario dando lugar a una escena que se ha repetido en múltiples ocasiones en las zonas más afectadas por los temblores.

Habitantes del Edificio Coral Park en Los Corales de Caraballeda, en el estado de La Guaira, han denunciado que la maquinaria que no les dan para recuperar los cadáveres de los familiares que han quedado sepultados bajo los restos del bloque de viviendas la están usando los funcionarios del régimen para sacar vehículos y otros bienes materiales de las zonas afectadas.

"Un comandante de la Policía Nacional de Caracas dejó morir a mi hija", asegura otro venezolano. "Los capitanes y los altos rangos pasan para la zona rica a desvalijar las pertenencias de los difuntos. No están sacando muertos", argumenta tras lograr sacar a su hija este martes. "Nueve horas de trabajo, puros voluntarios y niños, personas inexpertas trabajando con las uñas" para recuperar su cadáver, y aún quedan seis –advierte– entre los escombros de las dos torres derrumbadas ante las que se encuentra.

Relacionado

Hostigamientos a los rescatistas

Los militares y policías del régimen chavista no han dejado trabajar tranquilos ni siquiera a los rescatistas internacionales que se han desplazado hasta el lugar de la catástrofe para ayudar al pueblo venezolano. Según las denuncias que muchos de ellos han realizado a través de la prensa y las redes sociales, están siendo controlados y hostigados por soldados y agentes "con el uniforme limpio". Es decir, que no han participado en las tareas de búsqueda de supervivientes o la localización de cadáveres.

"Un militar se metió a la zona de desastre, al sector donde están los edificios colapsados, donde está nuestra gente metida en túneles –nos dicen "los topos" porque hacemos túneles– , para pedirles los documentos. Una de nuestras rescatistas le preguntó al militar: oye amigo, tú me has pedido mis documentos al menos cinco veces en estos días que llevamos acá. Cinco veces. Ya sabes mi cara, sabes cómo me llamo... ¿Por qué? Y el militar respondió: porque nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo. Pueden ser espías de los yanquis, o espías de EEUU, o espías de Chile", relata en una entrevista Francisco Lermanda, miembro de los Topos de Chile.

Robos a plena luz del día

Cuatro policías fueron detenidos este martes por apropiarse de "bienes económicos" recogidos entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, el más devastado por el "doblete sísmico". Los arrestos se han producido después de que se difundiera en redes un vídeo en el que se ve la cara y el número de identificación de un agente al que un grupo de mujeres pilla cogiendo dinero en una de las zonas afectadas.

Sin embargo, no es la única escena de saqueos protagonizados por uniformados que han indignado a los damnificados de la catástrofe. Vídeos en los que podemos apreciar cómo los funcionarios chavistas salen de inmuebles afectados por los terremotos cargados con televisores y electrodomésticos –a veces tapados con mantas– y los introducen en sus furgonetas.

Desvían las ayudas

La actriz Amanda Gutiérrez ha denunciado en redes que las ayudas humanitarias e insumos médicos logrados por la sociedad civil están siendo desviados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y simpatizantes del régimen chavista hacia sus propios centros de acopio.

Líderes estudiantiles aseguran, por su parte, que funcionarios chavistas robaron siete camiones cargados de donaciones en el estado Bolívar, por lo que los vehículos no llegaron a su destino: la Universidad Central de Venezuela. "Es una falta de respeto hacia todos nosotros. Hemos estado trabajando sin descanso, pasando frío", señala una de ellas, "para realizar una entrega responsable".

Estas son algunas de las cosas a las que se dedican las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Venezuela, además de obstaculizar el trabajo de la prensa, en lugar de dejarse la piel para ayudar a un pueblo golpeado nuevamente por la catástrofe y que aún no ha podido llorar a sus muertos porque necesita las fuerzas para recuperar los cuerpos que aún quedan bajo los escombros. Aunque las autoridades del país han dado una cifra provisional de cerca de 2.000, la ONU ha comprado 10.000 bolsas para cadáveres en previsión de que la víctimas mortales de los terremotos aumentarán considerablemente.

Temas

En Internacional

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida