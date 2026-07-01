Venezuela actualiza el número de fallecidos que ya asciende a 2.295

Una semana después de que dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el norte de Venezuela, el balance de víctimas sigue en aumento. Este miércoles, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó de que la cifra de fallecidos ya alcanza las 2.295 personas, mientras que los heridos se elevan a 11.267.

Durante una comparecencia transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez actualizó los datos oficiales de la emergencia: "Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas", indicó.

Labores de rescate y actividad sísmica

En medio de la tragedia, el despliegue de seguridad ha logrado poner a salvo a miles de ciudadanos. El funcionario explicó que un contingente de más de 4.000 brigadistas ha conseguido rescatar a 6.461 personas. "La esperanza se mantiene intacta", aseguró con optimismo ante la labor de los equipos de emergencia.

Respecto a la actividad geológica, Rodríguez detalló que se han registrado 782 réplicas desde el doble sismo inicial. No obstante, aclaró que tanto la frecuencia como la intensidad de los temblores han mostrado una tendencia a la baja en los últimos dos días. A pesar de la mejoría, advirtió: "La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido".

Para atender a la población que lo ha perdido todo, el Gobierno ha habilitado 25 campamentos "transitorios". Estos refugios se han distribuido estratégicamente en las regiones afectadas: 13 de ellos se encuentran en La Guaira —la zona que sufrió el mayor impacto—, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

Con el fin de agilizar la asistencia, el presidente del Parlamento hizo un llamado a los afectados para que se registren en la plataforma online estatal conocida como Sistema Patria. El objetivo, según explicó, es resolver "rápidamente" el problema de "habitabilidad" y proceder a trasladar a las familias afectadas a "hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar".

Un precedente histórico y daños materiales

Este doble terremoto se ha convertido en el evento sísmico más letal en Venezuela en los últimos cien años. El antecedente más grave ocurrió hace 59 años, en julio de 1967, cuando un fuerte temblor cerca de Caracas causó 245 muertes, miles de heridos y millonarias pérdidas materiales.

En esta ocasión, los temblores de hace siete días golpearon con fuerza a la capital y a otros seis estados septentrionales. La peor parte se la llevó el estado costero de La Guaira, una región que ya tiene un trágico historial tras haber sufrido el deslave de 1999, que se cobró miles de vidas. Aunque los análisis sobre el terreno continúan, una evaluación experimental rápida realizada por la NASA mediante imágenes de satélite ofrece una idea de la magnitud del desastre: se calcula que el doble terremoto podría haber dejado alrededor de 58.870 edificaciones dañadas o completamente destruidas en todo el territorio afectado.