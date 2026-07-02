Las imágenes del angustioso rescate de Hernán en La Guaira: más de 100 horas para que pudiera sacar la cabeza

Rescatistas de hasta diez países intentan sacar a Hernán Gil, de 44 años y padre de dos niños, un vigilante de seguridad del centro comercial Galerías Playa Grande de La Guaira que quedó atrapado bajo los escombros tras el doblete sísmico que devastó varios estados de Venezuela el pasado 24 de junio.

#Mundo | @CaracolRadio acompaña a los equipos de búsqueda que trabajan para rescatar a Hernán Gil, un vigilante de 44 años atrapado bajo escombros hace una semana. El operativo inició hace más de 100 horas. Vía: @GabyGabyGG https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/U7iTNlbrrL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 2, 2026

El operativo se puso en marcha después de que un miembro de Cruz Roja Costa Rica escuchase su voz hace tres días. Más de 100 horas agónicas en las que sólo han podido trabajar con herramientas manuales a su alrededor, avanzando centímetro a centímetro para liberar la parte superior de su cuerpo.

Durante este tiempo, los equipos de rescate han hecho todo lo posible por llegar hasta su garita, que habría hecho de "escudo protector", y le han mantenido vivo suministrándole líquidos con la ayuda de un pequeño tubo unido a una jeringuilla que pudieron introducir entre los escombros cuando se encontraba totalmente sepultado.

En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo. La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que… https://t.co/d1rx30dtxZ pic.twitter.com/0SgodFZp7L — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2026

Le tienen perfectamente localizado, pero se encuentra "atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable" y "el túnel que habíamos excavado ha sufrido varios derrumbes", detallaba a través de sus redes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto habría obligado a "abrir, de forma paralela, un nuevo túnel desde otro punto".

𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗘 | El equipo USAR Bomberos de Chile (BoCH) continúa las labores de rescate de Hernán, venezolano que se encuentra atrapado con vida en un edificio derrumbado. El rescate está siendo liderado por el equipo chileno, que ha estado trabajando con equipos USAR de… pic.twitter.com/qKmTbtiAFG — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026

Aunque Hernán se encuentra débil, lo peor parece haber pasado ya. En las últimas horas, han logrado sacarle la cabeza y parte del torso. En un vídeo publicado por Bomberos de Chile, que lidera el rescate, podemos ver cómo atiende a las indicaciones que le dan para proteger sus ojos –uno de ellos visiblemente dañado– de las partículas que caen mientras intentan liberarlo.

Los rescatistas prefieren no aventurarse a decir cuándo podrán excarcelar por completo a Hernán, una operación complicada por la cantidad de material que tenía sobre él, pero todo apunta a que se podría producir en las próximas horas. Un final feliz que algunos llaman el "milagro de La Guaira" y su familia espera en las inmediaciones del centro comercial.