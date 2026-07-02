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Latinoamérica

Las imágenes del angustioso rescate de Hernán en La Guaira: más de 100 horas para que pudiera sacar la cabeza

Le han mantenido vivo suministrándole líquidos con la ayuda de un tubo unido a una jeringuilla cuando se encontraba sepultado por los escombros.

Le han mantenido vivo suministrándole líquidos con la ayuda de un tubo unido a una jeringuilla cuando se encontraba sepultado por los escombros.
Momento en el que un rescatista de Cruz Roja oye la voz de Hernán. | X

Rescatistas de hasta diez países intentan sacar a Hernán Gil, de 44 años y padre de dos niños, un vigilante de seguridad del centro comercial Galerías Playa Grande de La Guaira que quedó atrapado bajo los escombros tras el doblete sísmico que devastó varios estados de Venezuela el pasado 24 de junio.

El operativo se puso en marcha después de que un miembro de Cruz Roja Costa Rica escuchase su voz hace tres días. Más de 100 horas agónicas en las que sólo han podido trabajar con herramientas manuales a su alrededor, avanzando centímetro a centímetro para liberar la parte superior de su cuerpo.

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Durante este tiempo, los equipos de rescate han hecho todo lo posible por llegar hasta su garita, que habría hecho de "escudo protector", y le han mantenido vivo suministrándole líquidos con la ayuda de un pequeño tubo unido a una jeringuilla que pudieron introducir entre los escombros cuando se encontraba totalmente sepultado.

Le tienen perfectamente localizado, pero se encuentra "atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable" y "el túnel que habíamos excavado ha sufrido varios derrumbes", detallaba a través de sus redes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto habría obligado a "abrir, de forma paralela, un nuevo túnel desde otro punto".

Aunque Hernán se encuentra débil, lo peor parece haber pasado ya. En las últimas horas, han logrado sacarle la cabeza y parte del torso. En un vídeo publicado por Bomberos de Chile, que lidera el rescate, podemos ver cómo atiende a las indicaciones que le dan para proteger sus ojos –uno de ellos visiblemente dañado– de las partículas que caen mientras intentan liberarlo.

Los rescatistas prefieren no aventurarse a decir cuándo podrán excarcelar por completo a Hernán, una operación complicada por la cantidad de material que tenía sobre él, pero todo apunta a que se podría producir en las próximas horas. Un final feliz que algunos llaman el "milagro de La Guaira" y su familia espera en las inmediaciones del centro comercial.

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