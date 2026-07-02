Los incomprensibles esfuerzos del régimen chavista y en particular del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela –el narcoterrorista Diosdado Cabello, por el que EEUU ofrece una recompensa de 25 millones de dólares– para evitar que los rescatistas internacionales y la prensa accedan a determinadas zonas de La Guaira, pequeño estado costero vecino de Caracas devastado por el doble terremoto que asoló Venezuela el pasado 24 de junio, podría tener una explicación.

🔴 #Urgente EL CRIMINAL Diosdado Cabello anunció que a partir de las 8:00 p.m. de este 26 de junio queda restringido el acceso al estado La Guaira ¡ESTADOS UNIDOS DEBE INTERVENIR! pic.twitter.com/rWHR3XRW1f — Reacción Nacional (@RNacional_News) June 27, 2026

El periodista de investigación venezolano en el exilio Carlos Salazar asegura que Cabello y sus secuaces tendrían allí un buen número de "caletas". Palabra que el país andino utiliza para denominar el lugar secreto en el que se guarda algo. En este caso, "grandes cantidades de dinero en efectivo y otras mercancías ilegales". Según ha explicado en declaraciones al programa Club de Prensa de NTN24, se estima que la cifra que el número dos del régimen venezolano ocultaría haciendo uso de decenas de apartamentos ubicados en La Guaira ronda los 250 millones de dólares.

El periodista venezolano en el exilio Carlos Salazar ha denunciado que el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, estaría ocultando en ciertas zonas afectadas por el terremoto en La Guaira grandes cantidades de dinero en efectivo. Según la investigación de Salazar,… pic.twitter.com/PjteOYboY2 — NTN24 (@NTN24) July 1, 2026

Hace unos días se hacía viral el vídeo en el que un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana encuentra una bolsa con fajos de billetes que los vecinos que se encontraban en el lugar les obligaron a romper, al grito de "lambucios, muertos de hambre". Salazar subraya el hecho de que hasta ahora sólo se hayan encontrado billetes de 100 dólares entre los escombros, como hemos visto en las imágenes que circulan por internet y han indignado a los damnificados por la catástrofe. "Es una práctica común entre los narcotraficantes", señala, "les permite de manera logística transportar el dinero".

Un grupo de efectivos de la GNB encontró dólares en efectivo entre los escombros de la zona de desastre en La Guaira. Según el tweet del medio Ecuador Al Día 365, los pobladores presentes los obligaron a romper los billetes para evitar que se los llevaran. pic.twitter.com/IHUAecVeyB — Ecuador Al Día 365 (@ecuadoraldia365) June 27, 2026

El periodista pone el acento también en la presencia del ministro en La Guaira. "Diosdado Cabello personalmente, en el terreno, arriesgándose", ha destacado. Lo que ha hecho es liderar, ha dicho, "las labores de búsqueda y rescate de su dinero". Se hace inevitable recordar el momento en el que la mano derecha del sátrapa Nicolás Maduro hasta su captura, el pasado 3 de enero a manos de los Delta Force enviados por Donald Trump, se enfrenta a un rescatista estadounidense cara a cara para impedirle pasar cuando intentaba sacar a una superviviente, poniendo en riesgo su vida.

Outrage is growing in Venezuela after a video surfaced appearing to show the regime’s feared Interior Minister, Diosdado Cabello, preventing members of a U.S. rescue delegation from assisting Venezuelans. pic.twitter.com/3s6b6fRIU3 — Breaking911 (@Breaking911) June 29, 2026

El régimen chavista ha estado obstaculizando la labor de voluntarios y rescatistas desde el principio con controles absurdos –como el denunciado por un miembro de los llamados "topos de Chile", a los que pedían la documentación constantemente mientras ayudaban a los afectados por si eran "espías"– que han obligado a la población a recurrir a la desobediencia civil. Un grupo de venezolanos subidos en sus motocicletas han roto este miércoles la barrera de los GNB que impedía el acceso a La Guaira a través del Túnel de La Planicie forzando a los agentes a dejarles pasar.

#URGENTE 🚨 Motorizados rompen barrera de GNB que impedía el paso hacia La Guaira. 🏍️ Momentos de tensión se registraron este miércoles en el Túnel de La Planicie, luego de que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mantuvieran bloqueado el paso hacia La Guaira.… pic.twitter.com/9vPXwZ5iBz — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 1, 2026

Situaciones que ocurren mientras policías y militares del régimen saquean propiedades en lugar de ayudar a rescatar a los últimos supervivientes, como el vigilante del centro comercial Galerías Playa Grande de La Guaira –Hernán Gil, de 44 años– que lleva una semana atrapado bajo toneladas de material pesado. Mantenerlo con vida ha sido posible gracias a la participación de decenas de personas que llevan más de 100 horas trabajando para mantenerlo hidratado y que se haya podido avanzar en su extracción –centímetro a centímetro– con herramientas manuales para no poner en riesgo su seguridad.

"Diosdado Cabello demuestra una vez más la crueldad e indiferencia que caracterizan a la dictadura. El pueblo venezolano merece un liderazgo real, no propaganda ni represión. El mundo está observando, y los responsables de abandonar al pueblo venezolano rendirán cuentas", ha indicado a través de la red social X el congresista norteamericano Carlos A. Giménez. Muchos esperan que en algún momento Trump ordene la detención del 'narcoministro', a la cabeza de los más buscados tras la caída de Maduro y la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera El Mencho.