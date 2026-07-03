Ascienden a 29 los españoles fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que la cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 29. Además, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas.

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha subrayado este jueves que la fase de rescate y búsqueda continúa. Hasta el momento, y según las cifras que aporta el régimen chavista, hay 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Asimismo, el ministro ha confirmado que el equipo Start (Spanish Technical Aid Response Team) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha desplegado su hospital de campaña en Venezuela para "ayudar al pueblo hermano".

La @AECID_es con Venezuela. Desplegamos el hospital de campaña para ayudar al pueblo hermano venezolano. Mis condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de los 29 españoles fallecidos. https://t.co/wiZKKlqlMq — José Manuel Albares (@jmalbares) July 3, 2026

El Gobierno español decidió activar distintos mecanismos de cooperación internacional para apoyar en la respuesta humanitaria en el país iberoamericano. El denominado equipo Start es un conjunto médico de emergencias con capacidad para operar en escenarios de crisis. Está diseñado, además, para prestar atención ambulatoria, triaje, primeros auxilios, urgencias médicas y asistencia en salud reproductiva. En total, lo conforman 42 profesionales con capacidad para atender a una media de 100 personas al día.

Hay que recordar que las cifras que aporta el régimen no son fiables. Según las imágenes de satélite de la NASA, el terremoto podría haber dañado unos 58.870 edificios. Un dato que contrasta con el que proporciona el chavismo: 855 inmuebles afectados.