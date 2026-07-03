Ascienden a 32 los españoles muertos en Venezuela y 142 siguen desaparecidos

El número de españoles fallecidos en los dos terremotos registrados la pasada semana en Venezuela ha aumentado a 32, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, 142 personas continúan desaparecidas y 11 permanecen localizadas bajo los escombros, donde siguen trabajando los equipos de rescate.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han insistido en que siguen operativas todas las líneas de emergencia consular habilitadas para atender a los españoles afectados.

Estas vías de contacto pueden consultarse a través de las redes sociales del Ministerio y de la Embajada de España en Caracas, desde donde se pide a los ciudadanos españoles que permanecen en Venezuela que las utilicen en caso de necesidad. Según datos ofrecidos el Gobierno, la Sala de Crisis del Ministerio ha atendido hasta ahora 1022 llamadas y el Consulado, 1497.

Más de 10 millones de euros en ayuda

Mientras avanzan las tareas de búsqueda, empresas, entidades e instituciones españolas se han movilizado para apoyar a los damnificados por los terremotos.

Hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, además de organizarse varios vuelos con ayuda humanitaria. Paralelamente, continúa la recogida de material de primera necesidad destinado a la población afectada por la catástrofe.

El equipo START de la #AECID ya está en Caracas, Venezuela. Tras identificar la zona de vida, comenzará el montaje del área hospitalaria para atender a pacientes adultos y pediátricos.#START #CooperaciónEspañola pic.twitter.com/BBe0aju6pc — AECID (@AECID_es) July 3, 2026

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que el coste de la reconstrucción va a superar los 6.700 millones de dólares y ha cargado contra los medios por cuestionar su gestión de la emergencia.