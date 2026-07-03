Los apartamentos que el régimen venezolano levantó en La Guaira no aguantaron los terremotos
Cientos de personas han muerto y miles de familias han perdido sus hogares. Unas viviendas deficitarias en las que el Estado ha gastado centenares de millones de dólares y han quedado reducidas a escombros tras el doblete sísmico que se registró en Venezuela el pasado 24 de junio.
Algunas de las viviendas sociales de la Gran Misión, que el chavismo ha convertido en uno de sus buques insignia desde que la puso en marcha en 2011, en el pequeño estado costero de La Guaira –antes Vargas– después de los temblores.
Complejo residencial construido por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) en La Guaira y que ha quedado totalmente destruido por los terremotos, casi simultáneos –con 39 segundos de diferencia–.
Los urbanismos Opppe 26 y 27, ambos ubicados en el sector Caribe y próximos al McDonald's de Caraballeda, están en situación de "pérdida total" tras los seísmos. Tenían 13 y 4 bloques de viviendas respectivamente, y albergaban 1.268 apartamentos.
Los complejos residenciales construidos por la Opppe que han quedado reducidos a escombros son de reciente construcción. De haber cumplido con la normativa sísmica y contado con los estudios previos oportunos, no tendrían que haber sufrido daños tan catastróficos.
Captura de las Opppe 26 y 27 desde el aire. La escena es absolutamente desoladora. Han quedado reducidas a escombros, como si hubieran sido destruidas por la onda expansiva de una bomba atómica.
Pero no es resultado de la guerra, sino de décadas de chavismo. Como ha denunciado VE360 a través de su perfil en X, más allá de la virulencia de los terremotos, lo que ha pasado con las viviendas de la Gran Misión en general y de la extinta Opppe en particular responde a "la incompetencia y la irresponsabilidad de unos pocos funcionarios/empresarios".
"No hay desastres naturales sino carencia de planificación urbana", aseveran desde VE360. Algunos de los edificios de la Gran Misión en La Guaira han logrado mantenerse en pie pero son inhabitables.
Un damnificado de La Guaira entre los restos de lo que era su hogar antes de los temblores.