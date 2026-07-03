Los apartamentos que el régimen venezolano levantó en La Guaira no aguantaron los terremotos

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Pero no es resultado de la guerra, sino de décadas de chavismo. Como ha denunciado VE360 a través de su perfil en X, más allá de la virulencia de los terremotos, lo que ha pasado con las viviendas de la Gran Misión en general y de la extinta Opppe en particular responde a "la incompetencia y la irresponsabilidad de unos pocos funcionarios/empresarios".