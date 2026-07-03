Los bomberos españoles regresan de Venezuela: "No hemos encontrado ninguna persona con vida"

El equipo de bomberos de la ONG Bomberos para el Mundo de España que acudió a Venezuela para colaborar en labores de rescate ha regresado a España este jueves, dejando un "país destrozado" por el doble terremoto que ha provocado, por el momento, la muerte de 2.295 personas.
Alfonso Parada, oficial responsable del operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga, a su llegada al aeropuerto de Barajas, ha relatado a los medios presentes, entre ellos EFE, cómo han sido esas labores durante cinco días. "El país evidentemente se queda muy mal, se queda destrozado con mucho trabajo por hacer aún", ha dicho.
"Llegamos muy pronto con un equipo de profesionales reducido y con una maquinaria específica para hacer búsquedas y rescates que nos permitían movernos con rapidez y llegar lo antes posible", ha añadido.
Sin embargo, tal y como ha desvelado Eugenio Mantero, bombero en el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, no pudieron encontrar a nadie con vida bajo los escombros.
"Desgraciadamente no hemos encontrado ninguna persona con vida, pero estoy muy contento por el trabajo realizado porque el rendimiento del equipo ha sido fantástico, pero no hemos tenido ese éxito que tuvimos en el terremoto de Turquía y Siria, donde pudimos salvar la vida de 5 personas", ha comentado.
"Ha sido una devastación generalizada, sobre todo de la zona de La Guaira. Casi todos los edificios estaban afectados por colapsos", ha añadido.
Parada ha explicado que los trabajos se realizaron con el binomio "canino con guía y cámaras térmicas", con las que se puede llegar a entrar varios metros por debajo de los escombros.
"Desgraciadamente, después de revisar varias veces, no encontramos personas con vida", ha refrendado.
La misión, ha descrito Parada, ha sido constante, "sin descanso y sin dormir, enganchando un trabajo con otro y acabando a las 3, 4 o 5 de la mañana".
"Echabas un par de horas de sueño y continuabas porque cada minuto para nosotros contaba", ha relatado.
Mantero ha comentado que "lo más duro ha sido la temperatura", con valores de 38 grados y una "humedad increíble" desde primera hora.
Y ha explicado cómo por ello utilizaban a los perros a determinadas horas, porque pasaban mucho calor.
"Los perros pasaban mucho calor. Entonces para sacar la máxima eficiencia comenzábamos a las 18:00 y estábamos prácticamente toda la tarde, toda la noche y hasta el amanecer", ha dicho.
Además, Mantero ha querido agradecer el cariño recibido durante estos días: "Muchos mensajes que no he podido contestar porque nosotros estábamos trabajando, no había cobertura y, cuando estábamos trabajando, es muy difícil hacer el hueco".