Exteriores eleva a 34 los españoles fallecidos por los terremotos de Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha elevado este sábado a 34 el número de ciudadanos españoles fallecidos a consecuencia del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela a finales del pasado mes de junio. Esta actualización suma dos víctimas mortales más respecto al último informe emitido el viernes.

Por otro lado, el balance oficial refleja un ligero descenso en la cifra de españoles en paradero desconocido, que se rebaja de 142 a 140 desaparecidos. Asimismo, las autoridades diplomáticas han confirmado que todavía quedan 11 ciudadanos españoles localizados, pero que permanecen sepultados bajo las estructuras colapsadas por los seísmos.

Canales de asistencia activados

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio ha recordado que todas las líneas de emergencia consular permanecen abiertas y plenamente operativas. Desde el departamento que dirige el Gobierno se ha hecho un llamamiento urgente a los españoles que se encuentran en la zona afectada para que utilicen estos canales de apoyo, cuyas vías de contacto directo se pueden consultar en las redes sociales del propio Ministerio y de la Embajada de España en Caracas.

El último balance general global proporcionado por el Gobierno de Venezuela sitúa la cifra total de fallecidos en 2.645 personas. Además, la tragedia deja ya 12.666 heridos y a más de 15.000 ciudadanos sin hogar.

Los equipos de rescate continúan trabajando a contrarreloj en las zonas del norte del país, las más castigadas por los temblores, con la prioridad absoluta de intentar rescatar con vida a las personas que siguen atrapadas bajo los escombros.