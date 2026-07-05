Edmundo González culpa al régimen de la tragedia: "Dieron prioridad a otras cosas"

El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González ha responsabilizado a las autoridades venezolanas de no haber dado prioridad a la prevención y la protección ciudadana antes de los terremotos que han sacudido el país y que han causado cerca de 3.000 fallecidos.

En un mensaje dirigido a la nación, González, que reside en España, ha señalado que los desastres naturales no pueden evitarse, pero sí es posible decidir cómo prepararse y responder ante ellos. En ese sentido, ha asegurado que quienes controlan las instituciones venezolanas podrían haber hecho más para minimizar el impacto de la tragedia.

El dirigente opositor ha afirmado que durante años las autoridades no situaron entre sus prioridades la prevención, las infraestructuras, los servicios de emergencia y la protección de la población. A su juicio, las instituciones venezolanas "dieron prioridad a otras cosas y ahí están las consecuencias".

González ha defendido que esta tragedia debe convertirse en un punto de inflexión para el país, con "respeto, memoria y justicia para las víctimas", al tiempo que ha reclamado la libertad de los presos políticos y ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una Venezuela democrática.

Llamamiento a la reconstrucción

El opositor ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha asegurado que no recuerda "una devastación semejante" en Venezuela.

Asimismo, ha destacado la respuesta de miles de ciudadanos que han participado en las labores de rescate y asistencia. Según ha señalado, los momentos más difíciles también muestran "lo mejor de un pueblo", con personas que han acudido a los escombros, centros de ayuda y comunidades afectadas para colaborar en las tareas de emergencia.

"Héroes anónimos de un país resiliente, acostumbrado a enfrentar adversidades, pero también decidido a no rendirse", ha afirmado en referencia a los voluntarios y equipos de rescate.

González también ha agradecido la ayuda prestada por la comunidad internacional, incluidos gobiernos, organizaciones humanitarias, bomberos, rescatistas y ciudadanos de otros países que han colaborado en la emergencia. A su juicio, ese apoyo constituye una "muestra invaluable de amistad" que, ha dicho, los venezolanos recordarán.

El líder opositor ha concluido su mensaje asegurando que "nunca más debe volver a suceder algo así" y ha defendido la necesidad de aprender de esta tragedia para impulsar "el renacimiento de una Venezuela más sana, más justa y más próspera".