Delcy Rodríguez celebra la independencia de Venezuela mientras aún hay miles de desaparecidos

La presidenta encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, ha decidido mantener los actos conmemorativos del 215 aniversario de la independencia de Venezuela. Por otro lado, mientras la cifra de muertos sigue aumentando y aún hay víctimas atrapadas entre los escombros, el régimen ha optado por celebrar, en la Academia Militar de Caracas, la graduación conjunta de nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Allí, Delcy Rodríguez ha comenzado su discurso pidiendo un minuto de silencio por las víctimas. Después, ha afirmado que "el acta de independencia de Venezuela cortó las cadenas del colonialismo que oprimían a nuestra patria". Mientras tanto, y según las cifras del propio régimen, 3.342 personas han muerto y se cuentan 16.592 heridos. Y es que la devastación que azota al país no ha impedido que cientos de militares se reúnan en un acto de graduación. Sería lógico, sin embargo, preguntarse si esos soldados no podrían formar parte de los equipos de rescate que tanto necesita Venezuela.

No obstante, en su discurso ha agradecido a "los rescatistas que han venido a rescatar a nuestro pueblo". "Un pueblo que reconoce que un ciudadano del mundo cruza la frontera para brindarle su mano al pueblo venezolano". Para atajar la crisis relativa a el terremoto en Venezuela ha adelantado que el Ministerio de Defensa creará "una unidad de tareas especiales para atender emergencias". Asimismo, ha explicado que fue ella misma quien dio la orden de "desplegar la Fuerza Armada Bolivariana en las zonas de desastres". Ha advertido, además, que no permitirá que el terremoto lo utilicen los "conspiradores" para atacar la institucionalidad de Venezuela.

Más allá de las promesas, el régimen ha tomado una decisión incomprensible. A través del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el narcoterrorista Diosdado Cabello, ha impedido que los rescatistas internacionales y la prensa accedan a determinadas zonas de La Guaira, el pequeño estado costero vecino de Caracas devastado.

Fondo de recuperación

El pasado jueves anunció la creación de un fondo económico, cuyo nombre es Venezuela Renace. Estará dotado inicialmente con fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reconstrucción de viviendas e infraestructura, con un valor de 200 millones de dólares. A su vez, ha decretado la prohibición de exportar materiales de construcción.

El país se encuentra cumpliendo siete días de duelo nacional, con la suspensión de clases y eventos públicos, a raíz del doble terremoto del 24 de junio que ha dejado miles de víctimas mortales e incontables daños materiales. Hay que recordar que la militarización de La Guaira ha dejado imágenes que demuestran la decadencia del régimen. Allí, militares y policías chavistas saquearon propiedades en lugar de rescatar los cadáveres.