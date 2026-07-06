Ataque racista de una senadora paraguaya a Mbappé: "En vez de leche materna chupaba cocos"

La eliminación de la selección de Paraguay a manos de la Francia de Deschamps en el Mundial de fútbol sigue dando mucho que hablar. El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, cargó en una rueda de prensa posterior al encuentro contra el juego "sucio" de Paraguay aunque cada uno tenga que jugar "con sus armas", y valoró cómo su equipo fue capaz de bajar al barro para superar una dura eliminatoria este sábado en Filadelfia (Estados Unidos) y llegar a cuartos de final del Mundial.

"Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que el partido, la forma en que lo jugamos, fue muy bueno. Demostramos que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos ensuciaremos las manos, valga la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo en declaraciones a la televisión francesa M6.

Las imágenes de un Mbappé enfadado y desquiciado por el juego de los paraguayos pero también su reacción de rabia tras una victoria sufrida han corrido estos días por las redes sociales. Especialmente llamativa ha sido la reacción de Celeste Amarilla, una senadora de Paraguay conocida por sus polémicas en redes sociales que dedicó varios insultos al capitán galo.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", escribió.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

En otro mensaje criticó que Mbappé supuestamente le negara el saludo a Orlando Gill, portero de la selección de Paraguay y celebrara la victoria con furia, aunque esta vez recurrió al racismo: "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada".

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Celeste Amarilla es conocida por sus insultos y mal gusto a la hora de expresarse. En 2021, durante un viaje de doña Letizia a Paraguay junto a Cooperación Española, la entonces diputada se mostró ofendida porque la reina lució el tradicional chaleco rojo de la organización y no dudó en criticarla durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, refiriéndose a ella como "periodista devenida en reina". "La Madre Patria nos mandó vacunas gratis y hoy nos manda su periodista devenida en reina, una chica de orígenes sumamente humildes, periodista de profesión de la que se enamoró el príncipe", comenzó diciendo la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

La diputada @CelesteDiputada lamentó la falta de respeto de la Reina Letizia por la vestimenta que usó al llegar al Paraguay. pic.twitter.com/P6eOrp1rmY — Luis Acosta (@lacostasoy) November 3, 2021

"Hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay a ver qué limosnas más tirarnos, no le hubiera recibido la señora Silvana", agregó, de manera contundente. "Que no crea esta periodista devenida en reina que nos morimos por su saludo, quizás necesitemos su dinero, pero, señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su clóset, no el chaleco que usaban su guardia y su secretaria", puntualizó la diputada.