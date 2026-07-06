Un AirTag destapa el desvío de la ayuda humanitaria por parte del régimen chavista

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, ha asegurado que parte de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio está siendo rastreada mediante dispositivos de geolocalización para garantizar a los donantes que los recursos llegaran a las comunidades afectadas.

Sin embargo, uno de esos dispositivos apareció en el estado Monagas, a más de 500 kilómetros de las zonas devastadas, en un contexto marcado por denuncias de saqueos y presuntos desvíos de ayuda por parte de funcionarios venezolanos.

Por su parte, Mizrachi ha explicado que decidió colocar rastreadores AirTag en algunos de los cargamentos enviados desde Panamá con el objetivo de rendir cuentas a quienes participaron en la campaña solidaria.

"El trabajo que se hizo aquí fue tan arduo. Las donaciones, el esfuerzo, el sacrificio, los voluntarios que hubo entre panameños, venezolanos, ricos, pobres, madres, hijos, abuelos...todo Panamá se conmovió y solidarizó con su hermano de Venezuela. Y trabajó sin cesar", ha afirmado.

Con un poquito de tecnología podemos saber que las donaciones de todo Panama están llegando a Venezuela 🇻🇪🇵🇦 pic.twitter.com/NCJv7J4mne — Mayer Mizrachi (@Mayer) July 1, 2026

El alcalde añadió que "lo mínimo" que podía hacer era garantizar que las donaciones llegaran a su destino y explicó que ya se han enviado 40 toneladas de ayuda en vuelos separados, mientras continúan programándose nuevos envíos con el apoyo del Gobierno panameño y del sector privado.

Según ha mostrado en un vídeo difundido en sus redes sociales, el AirTag identificado como "Ayuda Humanitaria 4" ha sido localizado en la avenida Orinoco de Maturín, capital del estado Monagas, muy lejos de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos.

Los cargamentos habían salido desde Panamá con alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad destinados a los damnificados.

Denuncias de saqueos y desvío de ayuda

La localización de ese cargamento coincide con numerosas denuncias registradas desde los primeros días de la emergencia sobre la actuación de efectivos militares y policiales en las zonas afectadas.

Vecinos, voluntarios y familiares de víctimas han denunciado públicamente que efectivos de seguridad obstaculizaron las labores de rescate mientras la población intentaba sacar supervivientes y recuperar cadáveres con herramientas improvisadas.

En distintos vídeos difundidos durante la emergencia se observa a ciudadanos recriminando a militares que acudieran armados en lugar de colaborar en las tareas de búsqueda. "Aquí hay más fusiles que palas" o "No estamos en guerra", fueron algunas de las frases pronunciadas por vecinos que exigían más medios para el rescate.

También se han producido denuncias de familiares que aseguran que la maquinaria pesada se destinó a recuperar vehículos y otros bienes materiales mientras continuaban personas sepultadas bajo los escombros.

Paralelamente, han circulado vídeos en redes sociales en los que se aprecia a funcionarios sacando televisores y electrodomésticos de edificios afectados. Además, cuatro policías han sido detenidos después de que se difundieran imágenes en las que presuntamente uno de ellos se apropiaba de dinero encontrado entre los escombros.

A estas denuncias se suman las realizadas por organizaciones civiles y figuras públicas venezolanas sobre el presunto desvío de ayuda humanitaria. La actriz Amanda Gutiérrez ha denunciado que parte de los insumos estaba siendo redirigida hacia centros de acopio controlados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y simpatizantes del chavismo. Asimismo, dirigentes estudiantiles han afirmado que siete camiones cargados con donaciones fueron interceptados en el estado Bolívar y nunca llegaron al destino previsto.