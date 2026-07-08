El periodista David Placer, especializado en investigar la vida y los negocios de la cúpula chavista, ha asegurado este miércoles en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que el terremoto que ha sacudido Venezuela ha alterado por completo el escenario político y social del país y ha dejado al descubierto el colapso de las instituciones controladas por el régimen.

"La ley en Venezuela es papel mojado, allí buscar un encaje legal a cualquier cosa en estos momentos es completamente absurdo e irreal. El terremoto lo ha cambiado todo, ese doblete de terremotos lo ha cambiado todo", ha afirmado Placer entrevistado por Federico Jiménez Losantos.

El periodista ha descrito una situación de absoluto caos tras la catástrofe, denunciando saqueos protagonizados por agentes del Estado. "Estamos viendo cómo esos funcionarios policiales y militares que supuestamente tienen que proteger la zona devastada y a la gente más necesitada, están saqueando, cual aves carroñeras, el poco oro o dinero que tiene la gente mientras la gente está buscando a sus muertos", ha asegurado.

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Según ha explicado, no se trata de hechos aislados, sino de una situación que ha provocado incluso enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad. "La gente ya les está pegando porque no se explican cómo, en un momento tan dramático y doloroso para la gente más pobre", ha señalado.

Placer ha denunciado además la ausencia de medios de rescate y de un sistema efectivo de Protección Civil. "No hay ni una pala, ni hay una retroexcavadora, no hay sistema de protección civil. Los familiares han tenido que rescatar a sus propios familiares, se han convertido en topos", ha afirmado, antes de añadir que "en días, semanas, no hubo ni una grúa, ni un sistema de protección oficial".

En ese contexto, ha acusado directamente a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, de haber desmantelado los sistemas de prevención. "Demuestra una vez más cómo Delcy Rodríguez y todo su combo roban el sistema de protección civil", ha afirmado, llegando a asegurar que "los venezolanos se enteraron por Google de que iba a haber un terremoto en segundos; el sistema oficial se enteró semanas después".

El nuevo reparto de poder en el chavismo

Durante la entrevista, Placer ha sostenido que el terremoto coincide con una profunda reorganización interna del régimen venezolano. "Aquí parece que hay ya una determinación. Donald Trump estaría dispuesto a alargar el período de Delcy Rodríguez, no sabemos si meses o incluso años. Eso probablemente haya formado parte de un pacto previo al 3 de enero", ha afirmado.

En ese contexto, ha explicado que Delcy Rodríguez continúa acumulando poder dentro del chavismo. "Vemos cómo toda la cúpula de Delcy Rodríguez se ha estado colocando poco a poco. Ayer le han quitado a Diosdado Cabello la Hacienda Pública", ha dicho.

El periodista ha recordado además que "su hermano, desde hace casi 20 años, gestiona los impuestos de todo", mientras que ha asegurado que actualmente "todo lo que entra en Venezuela lo gestiona el secretario del Tesoro en una cuenta de Citibank en Nueva York", afirmando que ningún pago se realiza sin supervisión de funcionarios estadounidenses.

El papel de Zapatero

Preguntado por la influencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Placer ha repasado el origen de su implicación en el país.

"Para responder esa pregunta, tal vez hay que analizar cómo llegó Zapatero a Venezuela", ha explicado, recordando que fue invitado por Timoteo Zambrano para actuar como mediador en el proceso político venezolano.

🔴 #DIRECTO | @dplacer en @eslamananadeFJL habla sobre el papel de Zapatero en Venzuela: "Le invitaron para que negociara unas elecciones limpias en 2018"pic.twitter.com/IaM3opPHyq — esRadio (@esRadio) July 8, 2026

Según ha relatado, la misión inicial era negociar unas elecciones limpias en 2018, aunque, en su opinión, el resultado fue muy distinto. "Lo invitaron para que se negociaran unas elecciones limpias en 2018. ¿Qué terminó negociando Zapatero? Le terminó diciendo a Julio Borges: 'O firmas que hay unas elecciones en 2018 con toda la trampa o, si no, vas a conocer mi lado maquiavélico, mi lado malo'", ha asegurado.

La estrategia de Estados Unidos

Respecto a la política de la Administración Trump hacia Venezuela, Placer ha explicado que, según las fuentes con las que mantiene contacto, el plan estadounidense sigue estructurado en tres fases.

"Lo que dicen es que hay una determinación completa", ha afirmado, señalando que John Barrett "siempre que tiene oportunidad dice que en Venezuela hay un plan de tres fases", basado en "estabilización, apertura económica y elecciones libres".

No obstante, ha considerado que el terremoto ha alterado los tiempos previstos. "¿Qué ha cambiado el terremoto del 24 de junio? Porque ahora Donald Trump está diciendo que no pueden hacer unas elecciones en estos momentos libres. Habrá que esperar algo más", ha explicado.

A su juicio, los hermanos Rodríguez están intentando aprovechar esa situación. "Están intentando aplazar lo más posible esas elecciones, tal vez esperando el milagro de que caiga Donald Trump", ha afirmado.

"Los marines han tomado la torre de control"

Placer también ha asegurado que la presencia estadounidense sobre el terreno se ha incrementado tras la catástrofe. "Lo que estamos viendo desde el terremoto, la principal torre de control del país ya está en manos de los marines", ha afirmado, añadiendo que "los marines han tomado la torre de control del aeropuerto de Maiquetía".

En ese sentido, ha recordado las declaraciones de Diosdado Cabello sobre una hipotética intervención estadounidense. "Ese personaje que decía 'Si los gringos entran, no van a salir' terminó convirtiéndose en una realidad, pero no la realidad que pensaba el chavismo", ha sostenido.

María Corina Machado y el futuro político

Durante la entrevista, Placer ha defendido el liderazgo de María Corina Machado dentro de la oposición venezolana. "Creo que no hay nadie que le haga sombra. María Corina Machado tiene unos apoyos espectaculares", ha afirmado, aunque ha advertido de que existe "un problema gravísimo" porque, según ha dicho, "Donald Trump parece ser que no está con María Corina".

A pesar de ello, se ha mostrado "medianamente o tímidamente optimista" respecto a la evolución del proceso político. "Yo creo que el Partido Republicano necesita mostrar un cambio en Venezuela", ha asegurado, argumentando que ese objetivo es importante para mantener el respaldo del electorado latino en Florida.

En esa línea, ha revelado que la información que maneja apunta a la posibilidad de crear un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente. "La información que se maneja ahora mismo es que ese CNE por primera vez en 27 años no va a estar bajo la orden y mando del PSUV, sino que va a ser un CNE independiente y Estados Unidos quiere que eso sea así", ha concluido.