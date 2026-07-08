El régimen cubano saca de prisión al disidente Luis Manuel Otero Alcántara y se encuentra en paradero desconocido

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido sacado en las últimas horas de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, situada en la provincia de Artemisa. Los canales oficiales del líder del Movimiento San Isidro confirmaron el traslado, alertados inicialmente por la solidaridad de otros reclusos del centro penitenciario. La familia del activista ya ha verificado que este no se encuentra en su vivienda habitual del barrio de El Cerro, en La Habana, lo que ha encendido las alarmas entre los grupos de derechos humanos ante la total falta de transparencia del procedimiento.

Desaparecido en manos de la Seguridad del Estado

Las activistas cubanas Anamely Ramos y Yanelys Núñez informaron a través de las redes sociales del opositor que desconocen las condiciones del traslado.

Anamely Ramos, una de las personas más cercanas al líder del Movimiento San Isidro, ha denunciado de forma pública el traslado forzoso y la posterior "desaparición" del artista Luis Manuel Otero Alcántara tras ser sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Ramos, que ha tenido que viajar a Washington por motivos de su labor internacional, ha difundido un mensaje donde desmiente con rotundidad las versiones que circulan sobre una posible excarcelación del disidente y señala directamente a los aparatos de represión de la dictadura castrista.

"No está libre, está desaparecido"

En su comunicado, Anamely Ramos ha querido cortar de raíz cualquier tipo de especulación sobre la situación jurídica actual del artista cubano y ha confirmado el régimen de aislamiento al que permanece sometido. "No he podido estar mucho hoy por acá como lo he hecho otras veces, ni tampoco atender a los periodistas o responder los mensajes que se han ido acumulando. Solo ahora puedo escribir esto", ha contextualizado la activista antes de pormenorizar el estado de la situación: "Yo hoy estuve viajando a Washington y acá estaré por los próximos tres días. De más está decirles lo estresante que ha sido el día de hoy y esto está solo empezando, pero como sea, mañana intentaré estar más activa aquí, aunque la información más actualizada que tengamos siempre saldrá por la página de Luis Manuel en primer lugar".

La opositora ha remarcado la gravedad de los hechos: "Ahora mismo Luis Manuel está desaparecido. No está libre. No está excarcelado. Está en manos de la Seguridad del Estado en algún lugar de La Habana". Ramos ha insistido en que el procedimiento se ha ejecutado de espaldas a la familia y a sus redes de apoyo legal: "Ni su familia, ni sus amigos cercanos hemos tenido ninguna comunicación oficial y si sabemos que fue sacado de Guanajay es por la solidaridad de otros presos".

Condenado por las protestas del 11-J

Luis Manuel Otero Alcántara permanecía encarcelado desde julio de 2021, cuando fue detenido por intentar participar en las protestas masivas del 11-J. En 2022, el tribunal dictó una sentencia de cinco años de prisión contra él por los delitos de "desacato" y "desórdenes públicos", en un proceso conjunto donde el rapero Maykel Castillo Osorbo fue condenado a nueve años. Durante su internamiento en el penal de Guanajay, el artista protagonizó varias huelgas de hambre como protesta por su situación jurídica y fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.

Exigencia de libertad incondicional

El movimiento del recluso coincide con las fechas de extinción de la condena impuesta por el tribunal cubano. El pasado 6 de junio, Amnistía Internacional recordó públicamente que la salida de prisión de Otero Alcántara estaba prevista para el próximo 9 de julio. La organización internacional exigió formalmente al régimen castrista que garantizase una "libertad plena e incondicional: sin vigilancia, sin amenazas y sin restricciones arbitrarias", además de reclamar la excarcelación de otros disidentes como Saylí Navarro, Félix Navarro, Loreto Hernández, Donaida Pérez y Roberto Perez Fonseca.